Ünlü Sunucu Reytinglerde Zirveyi Zorlayan Kızılcık Şerbeti'ne Geliyor!
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, dört ana oyuncusu diziden ayrılmasına rağmen gücünü göstermeye devam ediyor. Kadrosuna yeni oyuncuların dahil olduğu Kızılcık Şerbeti'ne önümüzdeki hafta ünlü bir sunucu konuk oluyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
4. sezonuyla ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, yeni sezonda pek çok gelişmeyle karşılaşmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kadroyu ve hikayeyi güçlendirmeyi amaçlayan Kızılcık Şerbeti'ne Saba Tümer konuk oluyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın