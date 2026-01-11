onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Ünlü Sunucu Reytinglerde Zirveyi Zorlayan Kızılcık Şerbeti'ne Geliyor!

Ünlü Sunucu Reytinglerde Zirveyi Zorlayan Kızılcık Şerbeti'ne Geliyor!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.01.2026 - 09:01

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, dört ana oyuncusu diziden ayrılmasına rağmen gücünü göstermeye devam ediyor. Kadrosuna yeni oyuncuların dahil olduğu Kızılcık Şerbeti'ne önümüzdeki hafta ünlü bir sunucu konuk oluyor. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

4. sezonuyla ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, yeni sezonda pek çok gelişmeyle karşılaşmıştı.

4. sezonuyla ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, yeni sezonda pek çok gelişmeyle karşılaşmıştı.

İzleyici tepkisi, RTÜK incelemesi derken son olarak başrol dahil dört oyuncunun ayrıldığı Kızılcık Şerbeti epey güç kaybetmiş, reytinglerde zirveyi Taşacak Bu Deniz'e kaptırmıştı. Her şeye rağmen izleyicisinin ilgisinin sürdüğü dizi 6+ reyting alarak hala ayakta olduğunu herkese gösterdi.

Kadroyu ve hikayeyi güçlendirmeyi amaçlayan Kızılcık Şerbeti'ne Saba Tümer konuk oluyor.

Kadroyu ve hikayeyi güçlendirmeyi amaçlayan Kızılcık Şerbeti'ne Saba Tümer konuk oluyor.

Geçtiğimiz yıl Evrim Alasya'nın Saba Tümer'in YouTube programına konuk olmasının ardından 121. bölümde Saba Tümer'in diziye geleceği öğrenildi. Tümer, dizide Kıvılcım'ın programına konuk olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın