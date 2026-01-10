Taşacak Bu Deniz'in Ünlü Oyuncusu Diziye Veda Ediyor!
Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olan 'Taşacak Bu Deniz' güçlü oyuncu kadrosu, hikayesi ve oyunculuklarla büyük beğeni topluyor.
Başrollerini Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin paylaştığı dizi reytinglerde zirveyi korurken kadroda sürpriz bir veda yaşandı. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karakterine veda etti.
TRT 1’in Taşacak Bu Deniz adlı dizisi, 2025-2026 sezonuna hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile kısa sürede damga vurdu.
Dizide Şükriye karakterine hayat veren Ulviye Karaca, yapımdan ayrılacağını sosyal medyadan duyurdu.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
