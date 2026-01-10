onedio
Taşacak Bu Deniz Setinde Üşüyen Oyuncular Isınmak İçin Horon Oynadılar

Taşacak Bu Deniz Setinde Üşüyen Oyuncular Isınmak İçin Horon Oynadılar

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.01.2026 - 15:19

Çekimleri Trabzon'da yapılan Taşacak Bu Deniz setinde oyuncular üşüyünce çareyi horon oynamakta buldu. Ulaş Tuna Astepe ve Onur Dilber'in de yer aldığı videoda Karadeniz'in soğuk havasına karşı oyuncular horon oynayıp şarkı söyleyerek ısınmaya çalıştı.

Taşacak Bu Deniz oyuncuları sette üşüyünce çareyi horon oynamakta buldu.

Taşacak Bu Deniz oyuncuları sette üşüyünce çareyi horon oynamakta buldu.

Çekimleri Trabzon’da devam eden Taşacak Bu Deniz dizisinin setinde soğuk hava oyunculara zor anlar yaşattı. Karadeniz’in sert rüzgarı ve düşük sıcaklıkları nedeniyle set ekibi çekim aralarında ısınmak için farklı bir yol tercih etti. Oyuncular, üşüyünce horon oynayıp şarkılar söyleyerek hem ısınmaya hem de keyifli vakit geçirmeye çalıştı. Ulaş Tuna Astepe ve Onur Dilber’in de yer aldığı bu anlar, set ortamında kısa sürede neşeli bir atmosfer oluşturdu.

Buradan izleyebilirsiniz:

