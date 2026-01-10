Taşacak Bu Deniz Setinde Üşüyen Oyuncular Isınmak İçin Horon Oynadılar
Çekimleri Trabzon'da yapılan Taşacak Bu Deniz setinde oyuncular üşüyünce çareyi horon oynamakta buldu. Ulaş Tuna Astepe ve Onur Dilber'in de yer aldığı videoda Karadeniz'in soğuk havasına karşı oyuncular horon oynayıp şarkı söyleyerek ısınmaya çalıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taşacak Bu Deniz oyuncuları sette üşüyünce çareyi horon oynamakta buldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın