Lider Dizi Düşüşle Geri Döndü: 9 Ocak Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı
9 Ocak Cuma reyting sonuçları belli oldu.
Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleriyle yayınlandığı 9 Ocak Cuma günü reyting sonuçlarında Taşacak Bu Deniz'in düşüşü dikkat çekti. Dizilerin 1 hafta boyunca iptal edilmesinin ardından Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü iki katagoride düşüş yaşadı. Kızılcık Şerbeti ise tüm kategorilerde reytingini artırdı.
İşte 9 Ocak Cuma Reyting Sonuçları...
9 Ocak Cuma TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları şu şekilde:
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
