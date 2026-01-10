onedio
Başrol Diziden Ayrılıyor: TRT 1'in Sevilen Dizisinde 2 Flaş Ayrılık

TRT yerli dizi
Esra Demirci
10.01.2026 - 10:02

TRT 1'in iddialı dizisi Cennetin Çocukları kadrosunda 2 flaş ayrılık yaşanıyor. Biri başrol olmak üzere diziden iki oyuncu birden ayrılacak. Birsen Altuntaş, TRT 1 dizisinde veda eden isimleri açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

TRT 1'in sevilen dizisi Cennetin Çocukları'nda 2 flaş ayrılık yaşanacak.

Pazartesi akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları, reyting mücadelesinde Uzak Şehir'le yarışan iddialı bir dizi. Senaryosunu Ali Kara'nın yazdığı dizide arka arkaya ayrılıklar yaşanacağı açıklandı.

TRT 1 dizisine biri başrol olmak üzere iki oyuncu veda edecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre TRT 1'in Cennetin Çocukları dizisinde başrol oyuncularından Melisa Şenolsun ve Arife'yi canlandıran Bihter Dinçel kadrodan ayrılıyor. Altuntaş'ın haberinde Bihter Dinçel'in 12 Ocak Pazartesi akşamı yayınlanacak 17. bölümle diziye veda edeceği yazarken başrol Melisa Şenolsun'un hangi bölümde veda edeceği henüz netleşmedi.

