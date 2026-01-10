Başrol Diziden Ayrılıyor: TRT 1'in Sevilen Dizisinde 2 Flaş Ayrılık
TRT 1'in iddialı dizisi Cennetin Çocukları kadrosunda 2 flaş ayrılık yaşanıyor. Biri başrol olmak üzere diziden iki oyuncu birden ayrılacak. Birsen Altuntaş, TRT 1 dizisinde veda eden isimleri açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
TRT 1'in sevilen dizisi Cennetin Çocukları'nda 2 flaş ayrılık yaşanacak.
TRT 1 dizisine biri başrol olmak üzere iki oyuncu veda edecek.
