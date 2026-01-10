onedio
Taşacak Bu Deniz'de İso ve Fadime Evlendi, Zeynep Atılgan'dan Esprili Paylaşım Geldi

Taşacak Bu Deniz'de İso ve Fadime Evlendi, Zeynep Atılgan'dan Esprili Paylaşım Geldi

Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci - TV Editörü
10.01.2026 - 09:13

TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümüne İso ve Fadime evliliği damga vurdu. Koçari ve Furtuna aileleri arasındaki kan davasını bitirmek için evlenen ikili seyirciyi şoke ederken Zeynep Atılgan ve Erdem Şanlı'dan esprili evlilik paylaşımı geldi.

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz, yeni bölümüyle ekrana geldi.

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz, yeni bölümüyle ekrana geldi.

Yılbaşı arası nedeniyle geçtiğimiz hafta yayınlanmayan Taşacak Bu Deniz, 9 Ocak Cuma akşamı yeni bölümüyle seyirciyle buluştu. Haftalar önce 13. bölümde sürpriz bir evlilik yaşanacağı iddia edilirken beklenen oldu. İso ve Fadime kimseye haber vermeden gizlice evlendi. Fadime'yi canlandıran Zeynep Atılgan ve İso'ya hayat veren Erdem Şanlı'dan dizideki evlilik senaryosu hakkında esprili bir paylaşım geldi.

Taşacak Bu Deniz'deki İso ve Fadime evliliğini espriyle duyurdular.

Taşacak Bu Deniz'deki İso ve Fadime evliliğini espriyle duyurdular.

Fadime'yi canlandıran Zeynep Atılgan, 'biz evlenduk' yazarken Erdem Şanlı ona 'Hehehhehe aldum onii' yazarak yanıt verdi.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
