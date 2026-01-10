Taşacak Bu Deniz'de İso ve Fadime Evlendi, Zeynep Atılgan'dan Esprili Paylaşım Geldi
TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümüne İso ve Fadime evliliği damga vurdu. Koçari ve Furtuna aileleri arasındaki kan davasını bitirmek için evlenen ikili seyirciyi şoke ederken Zeynep Atılgan ve Erdem Şanlı'dan esprili evlilik paylaşımı geldi.
TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz, yeni bölümüyle ekrana geldi.
Taşacak Bu Deniz'deki İso ve Fadime evliliğini espriyle duyurdular.
