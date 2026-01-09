Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Settar Tanrıöğen'den Dizi Hakkında İtiraf
Kızılcık Şerbeti'nin ilk iki sezonunda Apo karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirdikten sonra mecburen dizi kadrosundan ayrılmıştı. Saba Tümer'in programına konuk olan Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti'ni izlemeyi bıraktığını itiraf etti.
KAYNAK: Saba Tümer'le/ CNBC-e
Kızılcık Şerbeti'nde Apo karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen, dizi hakkında itirafta bulundu.
Settar Tanrıöğen'in Kızılcık Şerbeti itirafını buradan izleyebilirsiniz:
