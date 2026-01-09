onedio
Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Settar Tanrıöğen'den Dizi Hakkında İtiraf

Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Settar Tanrıöğen'den Dizi Hakkında İtiraf

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.01.2026 - 22:46

Kızılcık Şerbeti'nin ilk iki sezonunda Apo karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirdikten sonra mecburen dizi kadrosundan ayrılmıştı. Saba Tümer'in programına konuk olan Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti'ni izlemeyi bıraktığını itiraf etti.

KAYNAK: Saba Tümer'le/ CNBC-e

Kızılcık Şerbeti'nde Apo karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen, dizi hakkında itirafta bulundu.

Kızılcık Şerbeti'nde Apo karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen, dizi hakkında itirafta bulundu.

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde iki sezon boyunca Abdullah Ünal karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen, sette geçirdiği beyin kanaması nedeniyle derhal hastaneye kaldırılıp ameliyat olmuştu. Tedavi süreci nedeniyle diziden ayrılan Settar Tanrıöğen, Saba Tümer'in CNBC-e'deki programına konuk oldu. Kızılcık Şerbeti hakkında konuşan oyuncu, 'Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldıktan sonra diziyi 1-2 bölüm izledim.' deyip ardından izlemeyi bıraktığını itiraf etti.

Settar Tanrıöğen'in Kızılcık Şerbeti itirafını buradan izleyebilirsiniz:

