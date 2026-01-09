En Zor Sezon: Survivor 2026'da Yarışmacıların 1 Haftalık Değişimi
Survivor 2026'nın ilk haftasından yarışmacılar ada hayatının zorluklarıyla yüzleşmeye başladı. Ödül kazanmadıkları müddetçe kendilerine verilen erzaklar ve ada şartlarıyla karınlarını doyuran yarışmacıların 1 haftalık değişimleri ise sosyal medyada gündem oldu.
Survivor 2026’da ada şartları daha ilk haftalardan kendini hissettirmeye başladı.
Ramazan Sarı
Bayhan Gürhan
Murat Arkın
Seren Ay Çetin
Meryem Boz
Mert Nobre
Dilan Çıtak
Deniz Çatalbaş
Beyza Gemici
Lina Hourieh
Onur Alp Çam
Engin Can Tura
Eren Semerci
Erkan Bilben
Gözde Bozkurt
Nisanur Güler
Sude Demir
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
