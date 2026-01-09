En Zor Sezon: Survivor 2026'da Yarışmacıların 1 Haftalık Değişimi

Survivor 2026'da yarışmacılar hem fiziksel hem de mental olarak ciddi bir sınavdan geçiyor. Zorlu parkurlar, açlık ve uykusuzluk yarışmacıların performansını doğrudan etkilerken, bu durum dış görünümlerine ve ruh hallerine de yansıyor. Henüz yarışmanın başında olunmasına rağmen bazı isimlerde belirgin bir düşüş görülürken, bazı yarışmacılar ise şartlara daha hızlı uyum sağlayarak öne çıkıyor.

İşte Survivor 2026 yarışmacılarının 1 haftalık değişimleri...