onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
En Zor Sezon: Survivor 2026'da Yarışmacıların 1 Haftalık Değişimi

En Zor Sezon: Survivor 2026'da Yarışmacıların 1 Haftalık Değişimi

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.01.2026 - 22:08

Survivor 2026'nın ilk haftasından yarışmacılar ada hayatının zorluklarıyla yüzleşmeye başladı. Ödül kazanmadıkları müddetçe kendilerine verilen erzaklar ve ada şartlarıyla karınlarını doyuran yarışmacıların 1 haftalık değişimleri ise sosyal medyada gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor 2026’da ada şartları daha ilk haftalardan kendini hissettirmeye başladı.

Survivor 2026’da ada şartları daha ilk haftalardan kendini hissettirmeye başladı.

Survivor 2026'da yarışmacılar hem fiziksel hem de mental olarak ciddi bir sınavdan geçiyor. Zorlu parkurlar, açlık ve uykusuzluk yarışmacıların performansını doğrudan etkilerken, bu durum dış görünümlerine ve ruh hallerine de yansıyor. Henüz yarışmanın başında olunmasına rağmen bazı isimlerde belirgin bir düşüş görülürken, bazı yarışmacılar ise şartlara daha hızlı uyum sağlayarak öne çıkıyor. 

İşte Survivor 2026 yarışmacılarının 1 haftalık değişimleri...

Ramazan Sarı

Ramazan Sarı

Bayhan Gürhan

Bayhan Gürhan

Murat Arkın

Murat Arkın

Seren Ay Çetin

Seren Ay Çetin
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Meryem Boz

Meryem Boz

Mert Nobre

Mert Nobre

Dilan Çıtak

Dilan Çıtak

Deniz Çatalbaş

Deniz Çatalbaş

Beyza Gemici

Beyza Gemici
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Lina Hourieh

Lina Hourieh

Onur Alp Çam

Onur Alp Çam

Engin Can Tura

Engin Can Tura

Eren Semerci

Eren Semerci

Erkan Bilben

Erkan Bilben
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gözde Bozkurt

Gözde Bozkurt

Nisanur Güler

Nisanur Güler

Sude Demir

Sude Demir

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın