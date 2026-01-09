Buse Varol, Gelin Evi'ndeki Bir Yarışmacının Tuvaletinde Kilitli Kaldı
Show TV'nin sevilen gündüz kuşağı programlarından Gelin Evi'nin sunuculuğunu üstlenen Buse Varol, bir yarışmacının evindeki tuvalette kilitli kaldı. Tuvalete girdiğinde anahtar kırılınca kilitli kalan Buse Varol, anksiyetesi tuttuğunu açıklayıp o anları sosyal medya hesabında paylaştı.
Gelin Evi programının sunucusu Buse Varol, bir yarışmacının tuvaletinde kilitli kalınca ortalık karıştı.
Buse Varol'un Gelin Evi yarışmacısının tuvaletinde kilitli kaldığı anlar:
