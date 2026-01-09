onedio
Buse Varol, Gelin Evi'ndeki Bir Yarışmacının Tuvaletinde Kilitli Kaldı

Gelin Evi
Esra Demirci
09.01.2026 - 18:03

Show TV'nin sevilen gündüz kuşağı programlarından Gelin Evi'nin sunuculuğunu üstlenen Buse Varol, bir yarışmacının evindeki tuvalette kilitli kaldı. Tuvalete girdiğinde anahtar kırılınca kilitli kalan Buse Varol, anksiyetesi tuttuğunu açıklayıp o anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Gelin Evi programının sunucusu Buse Varol, bir yarışmacının tuvaletinde kilitli kalınca ortalık karıştı.

Show TV'nin ilgiyle izlenen gündüz kuşağı programının sunuculuğunu üstlenen Buse Varol, bir yarışmacının evindeki tuvalete girdi. Kapıyı kilitlemek isterken anahtar kırılınca tuvalette kilitli kalan Buse Varol'un imdadına set çalışanları yetişti.

Buse Varol paylaştığı videoda 'Şu an çekimdeyiz ve tuvalette kilitli kaldım. Tuvaletin anahtarı kapıyı kilitlediğimde kırıldı ve elimde kaldı. Şu an çıkamıyorum. Anksiyetem tuttu. Böyle bir şey olabilir mi? Şu an asansörde kalmış gibiyim. Bütün set seferber oldu beni kurtarmak için' ifadelerini kullanarak yaşadıklarını anlattı.

Buse Varol'un Gelin Evi yarışmacısının tuvaletinde kilitli kaldığı anlar:

Esra Demirci
