Sahtekarlar'ın Simla'sı İpek Özağan'ın Yaşını Duyanlar İnanamadı!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.01.2026 - 16:10

Sahtekarlar dizisinde Simla Bakizade karakterine hayat veren İpek Özağan'ın yaşı sosyal medyada gündem oldu. Yaşından daha küçük gösteren İpek Özağan'ın gerçek yaşı duyanları şoke etti.

NOW'da yayınlanan Sahtekarlar'da Simla karakterini canlandıran İpek Özağan'ın yaşı sosyal medyada gündem oldu.

Sahtekarlar'ın sevilen karakterlerinden Simla'yı canlandıran İpek Özağan'ı dilimizden düşüremiyoruz. Genç görüntüsüyle ekranda adeta parlayan Özağan'ın yaşı ise duyanları şoke etti. Sosyal medyada İpek Özağan'ın 32 yaşında olduğunu paylaşan bir kullanıcı, genç oyuncunun yaşına inanamadığını açıkladı.

İşte o paylaşım:

Sahtekarlar'ın Simla'sı İpek Özağan'ın 32 yaşında olması şoke etti. Sosyal medyadan genç oyuncuya övgü dolu yorumlar yağdı.

Citizen Cane

Yok 16-17 gösteriyor. Bazı şeyleri de abartmasak mı? Bu millet 32 yaşı ne sanıyor acaba. Ha mesela aynı dizideki 34 yaşındaki Hilal'den daha genç göründüğü d... Devamını Gör

Uyuşuk adam

İçerik özeti: Yaşını göstermiyor...

yoksunn

sahtekar :))))