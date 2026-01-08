Reyting Rekortmeni Taşacak Bu Deniz'in Eğlenceli Kamera Arkası Yayınlandı
TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, cuma akşamlarının en çok izlenen dizisi olmaya devam ediyor. Haftalık reytinglerde de muazzam sonuçlar elde eden Taşacak Bu Deniz'in sosyal medya ekibi, dizinin kamera arkasından eğlenceli bir video hazırlayarak yayınladı.
Yeni sezonun en sürprizli dizisi Taşacak Bu Deniz, reytinglere damga vurmaya devam ediyor.
Taşacak Bu Deniz'in eğlenceli kamera arkasını buradan izleyebilirsiniz:
