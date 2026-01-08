onedio
Reyting Rekortmeni Taşacak Bu Deniz'in Eğlenceli Kamera Arkası Yayınlandı

Reyting Rekortmeni Taşacak Bu Deniz'in Eğlenceli Kamera Arkası Yayınlandı

Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.01.2026 - 14:36

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, cuma akşamlarının en çok izlenen dizisi olmaya devam ediyor. Haftalık reytinglerde de muazzam sonuçlar elde eden Taşacak Bu Deniz'in sosyal medya ekibi, dizinin kamera arkasından eğlenceli bir video hazırlayarak yayınladı.

Yeni sezonun en sürprizli dizisi Taşacak Bu Deniz, reytinglere damga vurmaya devam ediyor.

Yeni sezonun en sürprizli dizisi Taşacak Bu Deniz, reytinglere damga vurmaya devam ediyor.

Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Ava Yaman, Burak Yörük gibi isimlerin başrolde yer aldığı Taşacak Bu Deniz, yeni yıl arasının ardından yarın (9 Ocak Cuma) yeni bölümüyle ekrana gelecek. Seyircinin 1 haftadır beklediği yeni bölümden hemen önce Taşacak Bu Deniz'in sosyal medya ekibinden muazzam bir sürpriz geldi.

Taşacak Bu Deniz'in sosyal medya hesabından dizinin kamera arkası görüntülerinden oluşan bir kolaj yayınlandı. Söz konusu video dizi kadar kamera arkasının da çok eğlenceli olduğunu gözler önüne serdi.

Taşacak Bu Deniz'in eğlenceli kamera arkasını buradan izleyebilirsiniz:

