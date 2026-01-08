Diziler 1 Hafta Daha Ertelendi, Zirvenin Adı Değişti: 7 Ocak Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı
7 Ocak Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.
Eşref Rüya, Sahipsizler ve Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümlerinin yayınlanmadığı 7 Ocak Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Yerli diziler yeni yılbaşı nedeniyle iptal edilmişti. Survivor'ın yeni bölümüyle ekrana geldiği 7 Ocak Çarşamba reytinglerinde Survivor, Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da arasında liderlik yarışı yaşandı.
İşte, 7 Ocak Çarşamba Reyting Sonuçları...
7 Ocak Çarşamba TOTAL Reyting Sonuçları:
7 Ocak Çarşamba AB Reyting Sonuçları:
7 Ocak Çarşamba ABC1 Reyting Sonuçları:
