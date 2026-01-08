onedio
Haberler
TV
Diziler 1 Hafta Daha Ertelendi, Zirvenin Adı Değişti: 7 Ocak Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

survivor Reyting Sonuçları Eşref Rüya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.01.2026 - 12:20

7 Ocak Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Eşref Rüya, Sahipsizler ve Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümlerinin yayınlanmadığı 7 Ocak Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Yerli diziler yeni yılbaşı nedeniyle iptal edilmişti. Survivor'ın yeni bölümüyle ekrana geldiği 7 Ocak Çarşamba reytinglerinde Survivor, Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da arasında liderlik yarışı yaşandı.

İşte, 7 Ocak Çarşamba Reyting Sonuçları...

Eşref Rüya, Sahipsizler ve Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümlerinin iptal edildiği 7 Ocak Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. 7 Ocak Çarşamba reytinglerinde Survivor, Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da programları arasında zirve yarışı yaşandı. Esra Erol Total'de, Survivor AB'de, Müge Anlı ise ABC1 kategorisinde birinci oldu. Kanal D, Eşref Rüya'nın tekrar bölümünü ekrana getirdi. Eşref Rüya'nın tekrarı Total'de 6. olurken AB ve ABC1'de 5. sırada yer aldı.

7 Ocak Çarşamba TOTAL Reyting Sonuçları:

7 Ocak Çarşamba AB Reyting Sonuçları:

7 Ocak Çarşamba ABC1 Reyting Sonuçları:

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
