Dizinin Oruç'u Burak Yörük, Taşacak Bu Deniz'den Ayrılıyor İddialarına Yanıt Geldi!

Taşacak Bu Deniz
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.03.2026 - 06:42

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve sezona damga vuran Taşacak Bu Deniz'in temposu giderek artıyor. Dizideki karakterler ve oyuncular ayrı ayrı sevilirken herkesi üzen bir iddia ortaya atıldı. Dizide Oruç karakterine hayat veren Burak Yörük'ün Taşacak Bu Deniz'den ayruldığı iddia edildi. Birsen Altuntaş iddialara yanıt verdi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

TRT 1'in rekortmen dizisi Taşacak Bu Deniz büyük bir hayran kitlesi elde etmiş durumda.

Geçtiğimiz hafta son hafta iptal edilen yeni bölümün ardından dizinin fanları adeta deliye dönmüş, TRT'yi arayarak dizinin yayınlanması için istekte bulunmuşlardı. Böylesine sevilen diziyle ilgili her türlü gelişme sevenleri tarafından sıkıca takip ediliyor haliyle.

Dizinin en sevilen karakterlerinden Oruç'a hayat veren Burak Yörük'ün Taşacak Bu Deniz'den ayrılacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü.

twitter.com

Dizinin çekimleri sırasında setten fotoğraf paylaşan izleyiciler Eleni karakterine hayat veren Ava Yaman'ın partneri Burak Yörük'ün Taşacak Bu Deniz'e veda ettiğini iddia etti. İddialar kısa sürede yayılırken ortalık da epey karıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş ise hayranların yüreğine su serpecek açıklamayı yaptı.

twitter.com

'Burak Yörük Taşacak Bu Deniz'den ayrılıyor mu?' sorusu da böylece cevap bulmuş oldu.

