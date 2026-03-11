Dizinin Oruç'u Burak Yörük, Taşacak Bu Deniz'den Ayrılıyor İddialarına Yanıt Geldi!
TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve sezona damga vuran Taşacak Bu Deniz'in temposu giderek artıyor. Dizideki karakterler ve oyuncular ayrı ayrı sevilirken herkesi üzen bir iddia ortaya atıldı. Dizide Oruç karakterine hayat veren Burak Yörük'ün Taşacak Bu Deniz'den ayruldığı iddia edildi. Birsen Altuntaş iddialara yanıt verdi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
TRT 1'in rekortmen dizisi Taşacak Bu Deniz büyük bir hayran kitlesi elde etmiş durumda.
Dizinin en sevilen karakterlerinden Oruç'a hayat veren Burak Yörük'ün Taşacak Bu Deniz'den ayrılacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü.
Gazeteci Birsen Altuntaş ise hayranların yüreğine su serpecek açıklamayı yaptı.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
