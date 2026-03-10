onedio
NOW TV'nin Sevilen Dizisi Kıskanmak'ın Yeni Bölümü Son Anda İptal Edildi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.03.2026 - 16:40

NOW TV'de yayınlanan Kıskanmak dizisinin bu akşam ekrana gelmesi beklenen yeni bölümü yayınlanmayacak. Galatasaray-Liverpool maçı sebebiyle dizi son anda iptal edildi.

NOW TV ekranlarında yayınlanan Kıskanmak dizisinin yeni bölümü son anda iptal edildi.

Dizinin bu akşam ekrana gelmesi beklenen bölümü iptal edildi. Galatasaray-Liverpool maçı sebebiyle dizinin yeni bölümünün ekrana gelmeyeceği öğrenildi. Hikayesinde yeni gelişmeler yaşanacak dizinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta yayınlanması planlanıyor.

Kıskanmak, NOW TV'nin yayın akışından çıkarıldı.

Dizinin bu akşam tekrar bölümünün yayınlanması planlanıyor. Yapımdan konuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
