TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Galatasaray-Liverpool Maçını Stadyumda Takip Edecek

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.03.2026 - 17:21

Temsilcimiz Galatasaray, bu akşam saat 20.45’te başlayacak maçta sahasında Liverpool’u konuk edecek. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, Galatasaray-Liverpool maçını stadyumdan takip edeceği öğrenildi. TFF ile Galatasaray arasında, sarı-kırmızılı ekibin 2-0 mağlup olduğu Konyaspor maçı sonrası gerilim yaşanmış ve TFF’nin resmi hesabından Galatasaray’a yönelik cevap verilmişti.

Galatasaray ile TFF’nin arasının açık olduğu iddia ediliyordu.

Galatasaray ile TFF’nin arasının açık olduğu iddia ediliyordu.

Galatasaray, ligde Konyaspor’a mağlup olduktan sonra TFF’ye yönelik açıklamada bulunmuş, TFF ise “Futbol ayak oyunu değil, bir spordur.” paylaşımı yapmıştı.

TFF Başkanının, Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi maçını tribünden takip etmesine rağmen Galatasaray’ın Juventus maçına gitmemesi de gündem olmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam saat 20.45’te oynanacak Galatasaray-Liverpool karşılaşmasını tribünden takip etmek üzere Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Stadı’na gideceği öğrenildi.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
