TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Galatasaray-Liverpool Maçını Stadyumda Takip Edecek
Temsilcimiz Galatasaray, bu akşam saat 20.45’te başlayacak maçta sahasında Liverpool’u konuk edecek. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, Galatasaray-Liverpool maçını stadyumdan takip edeceği öğrenildi. TFF ile Galatasaray arasında, sarı-kırmızılı ekibin 2-0 mağlup olduğu Konyaspor maçı sonrası gerilim yaşanmış ve TFF’nin resmi hesabından Galatasaray’a yönelik cevap verilmişti.
Galatasaray ile TFF’nin arasının açık olduğu iddia ediliyordu.
