Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 11 Mart Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün bedenin biraz hassas olabilir ama merak etme, çünkü sezgilerin oldukça güçlü. Kendini nasıl hissettiğini ve neyin sana iyi geldiğini anlamak için gereken hassasiyet bugün sende mevcut. Belki de hafif bir yürüyüşe çıkarak bedenini hareket ettirmek ve taze hava almak iyi hissettirebilir. Ya da belki de sakin bir müzik eşliğinde, gözlerini kapatarak dinlenmek, zihnini boşaltmak sana iyi gelebilir.

Özellikle akşam saatlerinde, günün tüm stres ve yorgunluğunu atmak için kendine küçük bir bakım zamanı ayırmayı unutma. Belki biraz meditasyon yapabilir, belki bir kitap okuyabilir ya da en sevdiğin diziye başlayabilirsin. Kendine ayırdığın bu zaman, tüm hücrelerini yenileyerek enerjini geri kazanmana yardımcı olacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…