Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 8 Mart Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün Venüs ve Satürn, burcunda bir araya gelerek enerjik bir kavuşma gerçekleştiriyorlar. Bu kavuşma, bedeninde bir 'yük alma' hissi yaratabilir, sanki omuzlarına ekstra bir ağırlık binmiş gibi hissedebilirsin.

Özellikle boyun ve üst sırt bölgen, bu enerjiyi daha yoğun bir şekilde hissedebilir. Kasların daha sert bir tepki verebilir, sanki bir gerginlik hali varmış gibi. Gün içinde belki de farkında bile olmadan çeneni sıkıyor olabilirsin. Bu, dişlerinde, çenen ve baş çevresinde bir gerilim yaratır. Tam da bu yüzden kendini ve bedenini dinle, derin bir nefes al ve tüm kaslarını gevşet. Bu, gerilimi azaltmanın en etkili yolu olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…