Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 3 Mart Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün Başak burcunda parıldayan tam Ay tutulması, doğrudan sağlık evinde gerçekleşiyor. Bu da bir şeylerin değişmesi gerektiğini işaret ediyor. Bedenindeki tüm fazlalıkların üzerine gitmenin zamanı geldi. Belki de artık sindirim sistemini yoran eski alışkanlıklarını kökten değiştirmen gerekiyor. Bu, bir temizlik süreci olabilir ve belki de bu süreç, bağırsak sağlığına daha fazla odaklanmanı sağlar.

Yeni bir günlük rutin oluştururken, bedeninin sana verdiği sinyalleri göz ardı etmemelisin. Belki de daha fazla dinlenme molası eklemenin zamanı geldi. Bu süreçte, sağlığına öncelik vermek, kendine daha fazla zaman ayırmak ve belki de biraz daha yavaşlamak önemli olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…