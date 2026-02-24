Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 25 Şubat Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Boğa, bugün gökyüzü biraz duraksıyor! İşte bu da senin her zamanki sağlam ve istikrarlı yapını biraz sarsabilir. Gözlerinde ve zihninde bir aşırı uyarılma hissi yaşayabilirsin. Bu durum, sürekli karşına çıkan ekran ışıkları, yapay uyarıcılar ve adeta bombardıman gibi üzerine gelen bilgi akışı nedeniyle olabilir.

Bu durumda yapman gereken ise bu aşırı uyarıcı ortamdan bir an önce uzaklaşmak olacak. Genellikle bedenini toprakla şarj etme eğiliminde olsan da, bu kez bir değişiklik yapmanı öneririz. Temiz havayla ve derin bir görsel sessizlikle kendini yeniden şarj etmeyi dene. Belki bir parka gidip ağaçların altında biraz zaman geçirebilir, belki de deniz kenarında huzurlu bir yürüyüş yapabilirsin.

Bir diğer önerimiz de gözlerini kapatıp karanlığın iyileştirici gücüne kendini bırakman olacak. Ekran detoksu da bunlara ek olarak son derece önemli. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…