Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 20 Şubat Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün Satürn ve Neptün kavuşumu, bedenine adeta bir 'yavaşla' emri gönderiyor. Zihinsel olarak ne kadar güçlü ve dirençli hissedersen hisset, enerji dalgalanmaları yaşaman muhtemel. Bu enerji dalgalanmaları, özellikle uykusuzluk şeklinde kendini gösterebilir. Belki de son zamanlarda uyku saatlerin bir türlü düzene giremiyor.

Tabii gün içerisinde enerjik hissetmene rağmen, gece olduğunda uykuya dalman zorlaşıyor olabilirsin. Ya da tam tersi, uykuya dalman kolayken, gece uyanıp bir daha uyuyamama durumu yaşayabilirsin.

İşte bu yüzden akşam saatlerinde özellikle yatmadan önce ekranları erken kapatmayı denemelisin. Uykunu kolaylaştıracak melisa çayı, ada çayı, papatya çayı da akşam rutininde yer alabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…