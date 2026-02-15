Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 16 Şubat Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün Güneş ile Uranüs arasında oluşan kare açı, bedeninde ani bir gerilim hissi oluşturabilir. Sabah saatlerinde hızlı hareketler, baş dönmesine neden olabilir, bu yüzden günün ilk saatlerinde ağırdan almak önemli. Tam da bu noktada, seni bekleyen küçük sürprizlere ve kalp atışlarını hızlandıracak strese dikkat et. Ve tabii temponu da bilinçli bir şekilde ayarla.

Akşam saatlerindeyse, sıcak bir duş almayı ihmal etme. Bu, sinir sistemini sakinleştirir ve günün tüm stresini üzerinden atmana yardımcı olur. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…