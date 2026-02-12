Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 13 Şubat Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, Satürn, bugün burcuna adım atıyor. Bu durum, enerji merkezin olan vücudunuz üzerinde bir miktar baskı yaratabilir. Bu baskıyı hissettiğin anlarda, kendini biraz daha yavaşlatmayı ve enerjini dikkatlice yönetmeyi düşünmelisin.

Zira Satürn'ün burcuna girişi ile birlikte, baş ve yüz bölgende daha önce hissettiğin bazı hassasiyetler yeniden gündeme gelebilir. Özellikle kronikleşmiş baş ağrıları veya diş hassasiyetleri gibi durumlar bugün daha belirgin hale gelebilir. Bu durumlarla baş etmek için, belki de biraz daha fazla dinlenme ve kendine özen gösterme zamanıdır. Koşturmaca içinde geçen bugünlerde, tempoyu biraz sabitlemek ve daha yavaş ilerlemek de sana iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…