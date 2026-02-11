Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 12 Şubat Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün gökyüzünde Merkür ile KAD'ın birleştiği bir kavuşum yaşanıyor. Bu durum, enerji dalgalarını etkileyerek sinir sisteminde bir tür 'kısa devre' oluşturabilir. Bilgisayar, cep telefonu gibi elektronik cihazlara çok fazla maruz kalmak, bu durumu tetikleyebilir ve vertigo ya da baş dönmesi gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

Fakat endişelenme, bu durumla başa çıkmak için oldukça basit önlemler alabilirsin. Mesela, kan dolaşımını rahatlatmak adına bacaklarını yukarı kaldırıp bir süre dinlendirmek sana iyi gelebilir. Ayrıca, bu süreci doğada zaman geçirerek, kendine ve bedensel anlamda güçlenmek için spora vakit ayırarak geçirebilirsin. Bol su içmeyi ve stresten uzaklaşıp sakinleşmeyi de ihmal etme. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…