Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 11 Şubat Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün bedenin sana belki de alışkın olduğundan biraz farklı bir şekilde tepki verebilir. Sanki bir şeylerin yolunda gitmediğini hissettiğin halde, bunu bir kenara bırakıp 'sonra bakarım' dediğin o rahatsızlık hissi, günün ilerleyen saatlerinde daha belirgin bir hale gelebilir.

Tam da bu noktada Güneş ile Chiron arasındaki altmışlık, sana belki de fark etmediğin bir gerçeği gösteriyor: Bedeninle ilgili sinyalleri ihmal etmek, aslında sağlığını ihmal etmek anlamına geliyor. Artık bedeninle daha fazla ilgilenmen gerekiyor! Bugün ise hemen bir aksiyon almanı değil, vücudun ve ruhunla ilgili sinyallere daha fazla farkındalık göstermen şart. Belki de bir hekim kontrolü de fena olmayacaktır bugünlerde! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…