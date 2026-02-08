Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 9 Şubat Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün gezegenlerin dansı seni de etkisi altına alıyor. Merkür, Kova burcuna adım atıyor ve bu geçişle birlikte zihinsel enerjin tavan yapıyor. Bu durum, sinir sistemini biraz yorabilir ve ona biraz mola vermen gerekebilir.

Sosyal çevrenle kurduğun yoğun iletişim, gün boyunca adeta bir bilgi bombardımanına dönüşebilir. Bu durum, gün sonunda sende bir çeşit bilgi yorgunluğu da yaratabilir. Bu nedenle, gün içinde kendine zaman ayırmayı unutma. Bu aralar özellikle dolaşım sistemini desteklemek adına hareketli ama seni çok yormayacak aktivitelere de yönelmelisin. Belki bir yürüyüş, belki bir yoga seansı... Seçim senin! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…