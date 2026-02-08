onedio
9 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
08.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 9 Şubat Pazartesi günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 9 Şubat Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün gezegenlerin dansı seni de etkisi altına alıyor. Merkür, Kova burcuna adım atıyor ve bu geçişle birlikte zihinsel enerjin tavan yapıyor. Bu durum, sinir sistemini biraz yorabilir ve ona biraz mola vermen gerekebilir.

Sosyal çevrenle kurduğun yoğun iletişim, gün boyunca adeta bir bilgi bombardımanına dönüşebilir. Bu durum, gün sonunda sende bir çeşit bilgi yorgunluğu da yaratabilir. Bu nedenle, gün içinde kendine zaman ayırmayı unutma. Bu aralar özellikle dolaşım sistemini desteklemek adına hareketli ama seni çok yormayacak aktivitelere de yönelmelisin. Belki bir yürüyüş, belki bir yoga seansı... Seçim senin! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

