Sevgili Koç, bugün senin için karmaşık ama bir o kadar da heyecan verici bir gün olacak. Lojistik süreçlerin labirent gibi dünyasına adım atıyor olacaksın. Envanter yönetiminden, veri sınıflandırmasına kadar birçok detaylı işlem seni bekliyor. İş hayatındaki asıl gücünü, bu titiz süreç yönetimi sayesinde daha iyi anlayacak ve kavrayacaksın.

Belki de bir dosyanın alfabetik sıraya dizilmesi gibi basit bir işlemle başlayacaksın gününe. İşte bu noktada büyük resimden ziyade, sistemin en küçük dişlisindeki hatayı bulup düzeltmekle meşgul olacaksın.

Öğleden sonraki saatlerde, resmi yazışmalarda veya bürokratik engellerde karşına çıkan bir tıkanıklığı, tamamen teknik bir prosedürü uygulayarak aşacak ve bu durum senin mekanik çözüm üretme yeteneğinin ne kadar kuvvetli olduğunu gösterecek. Günün ikinci yarısında ise her şeyin yerli yerine oturmasını sağlayacaksın! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…