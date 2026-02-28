Sevgili Koç, bugün enerjinin yükseklerde olduğu bir gün olmayabilir. Bedenin, sürekli hareket halindeki bir yay gibi gergin olmak yerine, biraz gevşeme ve rahatlama ihtiyacı hissediyor. Kaslarının her bir lifi, sürekli hareket ve efor sarf etmekten dolayı mikroskobik bir titreşim halinde. Bu titreşimler, sinir uçlarına baskı yaparak sana huzursuzluk verebilir.

Bu durumda, gün içinde birkaç dakika boyunca tamamen hareketsiz kalıp bedenini ve zihnini dinlendirebileceğin küçük molalar yaratmak oldukça faydalı olacaktır. Bu molalar, sinir uçlarındaki baskıyı azaltacak ve kas liflerindeki mikro titreşimleri durduracak. Böylece, bedenin ve zihnin yeniden enerji toplayabilecek.

Görünen o ki bugünün şifası, fiziksel efor sarf etmekte değil, aksine vücudundaki 'durma' komutunu ne kadar kaliteli uygulayabildiğinde saklı. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…