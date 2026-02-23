onedio
24 Şubat Salı Koç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

24 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 24 Şubat Salı günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 24 Şubat Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün bilgisayar başında geçirdiğin uzun saatlerin ardından gözlerinde bir yorgunluk hissi ve odaklanma zorluğu yaşayabilirsin. Uzun süreli ekran kullanımının göz kuruluğu ve bulanık görme gibi sonuçları olabilir. Ayrıca, duruş bozuklukları nedeniyle boyun, sırt ve omuz ağrılarından da muzdarip olabilirsin. 

İşte tam da bu yüzden gözlerini dinlendirmek için her 20 dakika da bir ekranından uzaklaşıp belki pencereden dışarıya, belki de odaya hakim bir noktaya bakmayı denemelisin. 

Bunun yanında, beslenmene de dikkat etmeyi ihmal etme. Omega3 içeren besinler, göz sağlığını destekleyen önemli bir yardımcıdır. Somon, ceviz, chia tohumu gibi Omega3 zengini besinler tüketmeyi dene. Tabii oturuş bozukluğunu da düzeltmek için acele etsen iyi edersin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

