18 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

17.02.2026 - 18:16

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Şubat Çarşamba günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Şubat Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün senin için biraz farklı bir gün olacak. Zihinsel çabaların yerine fiziksel dayanıklılığın test edilecek. Özellikle bel ve kalça bölgende, uzun süreli oturmanın etkisiyle oluşan sertlikler seni biraz zorlayabilir. Bu durumda ne yapman gerektiğini biliyor musun? Esneme sürelerini biraz daha uzatmalısın. 

Şimdi belki de tempoyu artırmadan önce biraz daha uzun süre esnemelisin. Aksi takdirde, gün sonunda yaşayabileceğin tutulmalar seni şaşırtabilir ve belki de tüm enerjini alabilir. Unutma ki her zaman söylediğimiz gibi, bedeninle barışık olmak ve onu dinlemek önemli. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

