16 Şubat Pazartesi Koç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
16 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 16 Şubat Pazartesi günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 16 Şubat Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Güneş ile Uranüs arasında oluşan kare açı, bedeninde ani bir gerilim hissi oluşturabilir. Sabah saatlerinde hızlı hareketler, baş dönmesine neden olabilir, bu yüzden günün ilk saatlerinde ağırdan almak önemli. Tam da bu noktada, seni bekleyen küçük sürprizlere ve kalp atışlarını hızlandıracak strese dikkat et. Ve tabii temponu da bilinçli bir şekilde ayarla.

Akşam saatlerindeyse, sıcak bir duş almayı ihmal etme. Bu, sinir sistemini sakinleştirir ve günün tüm stresini üzerinden atmana yardımcı olur. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

