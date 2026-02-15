Sevgili Koç, yeni bir haftaya başlarken Güneş ile Uranüs karesinin enerjisiyle dolup taşıyorsun. Bu enerji, haftanın ilk gününde seni beklenmedik durumlarla karşı karşıya bırakabilir. İş yerinde, bir anda gelen bir proje, son dakika karar değişiklikleri ya da üst yönetimden sürpriz bir talep, Pazartesi sabahı planlarını altüst edebilir.

Neyse ki bu kaotik durum, parlayan fikirlerini ortaya çıkarman için mükemmel bir fırsat olabilir. Yenilikçi, cesur ve sıradanın dışında bir yaklaşım sergileyerek, tüm dikkatleri üzerine çekebilirsin. Haftanın ilk gününde, rekabet hissinin yükseldiğini de hissedebilirsin. Uzun zamandır beklediğin bir teklif, bir terfi ya da görev değişikliği konusunda ani gelişmeler yaşanabilir. Şimdi cesur olursan, yeni koltuk senin olacaktır!

Peki ya aşkı? Aşk hayatında da hızlı ve ani kararlar alman gereken bir dönemdesin. Partnerinle beklenmedik bir plan yapabilir, uzun süredir konuşulmayan bir konuyu masaya yatırabilirsin. Güneş'ten aldığın güçle ise aşkın ateşini yeniden yakabilirsin. Bu arada eğer bekarsan, sürpriz bir tanışma, elektrikli bir aşk hikayesine dönüşebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…