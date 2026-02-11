Sevgili Koç, bugün senin için oldukça özel bir gün. Merkür ve Kuzey Ay Düğümü'nün kavuşumu, seni doğru insanlarla ve doğru cümlelerle buluşturuyor. Bu, kariyerinde yeni bir sayfa açmanın zamanı olabilir. Belki de bir süredir aklında olan ama bir türlü dile getiremediğin bir fikir bugün netleşebilir. Belki de bir görüşme, bir e-posta ya da kısa bir konuşma, uzun vadeli bir yön değişikliğinin kapısını aralayabilir. Yani, bugünün anahtarı cesaret değil, doğru zamanlama.

Tam da bu noktada uzun vadeli hedeflerinle bugünkü sorumlulukların arasında da bir bağlantı kuruyorsun. Böylece kariyer hedeflerin ve hayallerin yeniden gündemine geliyor, ne istediğini ve yeteneklerinin seni nelere götüreceğini çözümlüyor, 'Ben aslında nereye gidiyorum?' sorusunun cevabı buluyorsun. İşte bu farkındalık da seni daha hızlı ilerlemeye yönlendiriyor.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün söylenen bir cümle, ilişkinin geleceği hakkında fikir verebilir. Karşındaki kişinin kelimeleriyle kalbin arasında güçlü bir senkron oluşuyor. Belki de bir süredir 'acaba' dediğin bir durum bugün netleşebilir. Bu netlik ise ya kalbini daha hızlı çarptırır ya da seni özgürleştirir. Yani, bugün havada aşk kokusu varsa kalmalı, yoksa bir an önce gitmelisin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…