Müslüm Gürses’e İkizi Kadar Benzeyen Baki Çiçek Görenleri Şaşırttı!

Gürses, ölüm yıl dönümüzde kendisine benzeyen Baki Çiçek’in sözleriyle gündeme geldi.

Çiçek, 1999 yılında Gürses’in sahne aldığı mekana yakın bir yerde sahne aldığını ve her gece onu dinlemeye gittiğini anlattı. Hatta ikilinin benzerliği dikkat çekince Gürses’in onu kulise çağırdığını da söyledi.

Başta çekindiğini ifade eden Çiçek, o anları şöyle anlatıyor:

“Beni kulise çağırdı ama gitmeye çekindim. Sonra ‘Ayağına mı gelelim?’ diye haber yolladı. Yanına gittim, elini öptüm. Bana çok saygılı olduğumu söyledi. Zamanla abi kardeş gibi olmuştuk.”

Hatta ikili bir dönem aynı reklam filminde de birlikte rol aldığı, yönetmenin başka birini istemesine rağmen Müslüm Gürses’in özellikle Baki Çiçek’i tercih ettiği öğrenildi.