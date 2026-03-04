onedio
Müslüm Gürses’e İkizi Kadar Benzeyen Baki Çiçek Görenleri Şaşırttı!

Müslüm Gürses’e İkizi Kadar Benzeyen Baki Çiçek Görenleri Şaşırttı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.03.2026 - 12:17

Arabesk müziğinin unutulmaz ismi Müslüm Gürses, vefatının üzerinden yıllar geçse de hayranlarının kalbindeki yerini korumaya devam ediyor. “Müslüm Baba” olarak anılan efsane sanatçı, her yıl düzenlenen anma etkinlikleriyle bir kez daha hatırlanırken bu kez dikkat çeken isim, Gürses’e olan şaşırtıcı benzerliğiyle gündeme gelen Baki Çiçek oldu.

Gürses, ölüm yıl dönümüzde kendisine benzeyen Baki Çiçek’in sözleriyle gündeme geldi.

Çiçek, 1999 yılında Gürses’in sahne aldığı mekana yakın bir yerde sahne aldığını ve her gece onu dinlemeye gittiğini anlattı. Hatta ikilinin benzerliği dikkat çekince Gürses’in onu kulise çağırdığını da söyledi.

Başta çekindiğini ifade eden Çiçek, o anları şöyle anlatıyor:

“Beni kulise çağırdı ama gitmeye çekindim. Sonra ‘Ayağına mı gelelim?’ diye haber yolladı. Yanına gittim, elini öptüm. Bana çok saygılı olduğumu söyledi. Zamanla abi kardeş gibi olmuştuk.”

Hatta ikili bir dönem aynı reklam filminde de birlikte rol aldığı, yönetmenin başka birini istemesine rağmen Müslüm Gürses’in özellikle Baki Çiçek’i tercih ettiği öğrenildi.

Aslen Elazığlı olan ve Antalya’da yaşayan taksici Baki Çiçek, Müslüm Gürses’in vefat yıl dönümü dolayısıyla İstanbul’daki anma etkinliklerine katıldı.

Ancak onu görenler bir an için gözlerine inanamadı!

Saç modeli, bıyığı, giyim tarzı ve mimikleriyle Müslüm Gürses’e ikizi kadar benzeyen Çiçek, ilçe sokaklarında yürürken vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Çiçek’i gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Birçok kişi onunla fotoğraf çektirmek için sıraya girerken, bazıları ise gerçekten Müslüm Gürses’i görmüş gibi heyecan yaşadı.

Yaklaşık 30 yıldır taksicilik yapan Baki Çiçek’in aynı zamanda sahne deneyimi olan bir ses sanatçısı olduğu da öğrenildi.

Gördüğü yoğun ilgiden memnuniyet duyduğunu söyleyen Çiçek, Müslüm Gürses’e duyduğu saygıyı şu sözlerle anlattı:

“Müslüm Gürses’e Allah rahmet eylesin. Ona benzemenin gururunu yaşıyorum. O Türkiye’nin yıldızıydı, boşuna ‘Baba’ denilmedi. İnsanların bana ilgi göstermesi çok güzel bir duygu.”

