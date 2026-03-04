Müslüm Gürses’e İkizi Kadar Benzeyen Baki Çiçek Görenleri Şaşırttı!
Arabesk müziğinin unutulmaz ismi Müslüm Gürses, vefatının üzerinden yıllar geçse de hayranlarının kalbindeki yerini korumaya devam ediyor. “Müslüm Baba” olarak anılan efsane sanatçı, her yıl düzenlenen anma etkinlikleriyle bir kez daha hatırlanırken bu kez dikkat çeken isim, Gürses’e olan şaşırtıcı benzerliğiyle gündeme gelen Baki Çiçek oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses, vefatının üzerinden yıllar geçse de hayranlarının kalbinde yaşamaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aslen Elazığlı olan ve Antalya’da yaşayan taksici Baki Çiçek, Müslüm Gürses’in vefat yıl dönümü dolayısıyla İstanbul’daki anma etkinliklerine katıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın