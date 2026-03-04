Hande Yener’in Ses Tonu Sezen Aksu’ya Benzetildi
Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Hande Yener, bu kez seslendirdiği bir performansıyla sosyal medyada gündeme geldi. Kariyerinin ilk yıllarında Sezen Aksu’nun vokalistliğini yapan Yener’in, Aksu’nun unutulmaz şarkılarından “Git”i söylediği anlar dikkat çekti.
Türk pop müziğinin en güçlü kadın vokallerinden biri olan Hande Yener, yıllardır hem tarzı hem de güçlü sahne performansıyla müzik dünyasında adından söz ettiriyor.
Hande Yener’in Sezen Aksu'nun "Git" isimli parçasını oldukça benzeyen bir yorumla seslendirmesi sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.
