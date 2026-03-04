Hande Yener’in Ses Tonu Sezen Aksu’ya Benzetildi

onedio
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.03.2026 - 11:36

Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Hande Yener, bu kez seslendirdiği bir performansıyla sosyal medyada gündeme geldi. Kariyerinin ilk yıllarında Sezen Aksu’nun vokalistliğini yapan Yener’in, Aksu’nun unutulmaz şarkılarından “Git”i söylediği anlar dikkat çekti.

Türk pop müziğinin en güçlü kadın vokallerinden biri olan Hande Yener, yıllardır hem tarzı hem de güçlü sahne performansıyla müzik dünyasında adından söz ettiriyor.

Kariyerinin başından bu yana sayısız hit şarkıya imza atan Yener’in müzik yolculuğunda önemli bir yere sahip olan isimlerden biri de kuşkusuz Sezen Aksu. Hande Yener kariyerinin ilk yıllarında Sezen Aksu’nun vokalistliğini yapmıştı. Son günlerde sosyal medyada gündem olan bir videoda ise Yener’in şarkı söylerken Sezen Aksu’yu andıran yorumu dikkat çekti.

Hande Yener’in Sezen Aksu'nun "Git" isimli parçasını oldukça benzeyen bir yorumla seslendirmesi sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Hande Yener’in müzik dünyasına adım atma hikâyesi oldukça dikkat çekici. Genç yaşlarda şarkıcı olma hayali kuran Yener, bir dönem mağazada çalıştığı sırada ünlü isimlerle tanışma fırsatı yakalamış ve bu sayede Sezen Aksu’nun kapısını çalmıştı. 

Sesini dinleyen Sezen Aksu, Yener’in yeteneğini fark ederek onu yanına aldı. Böylece Hande Yener bir süre Sezen Aksu’nun vokalistliğini yaparak sahne deneyimi kazandı ve müzik dünyasının mutfağında önemli bir tecrübe edindi.

