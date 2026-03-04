Serenay Sarıkaya Paris Moda Haftası’nda Rosie Huntington-Whiteley ile Aynı Kombiniyle Dikkat Çekti!
Türkiye’nin en gözde oyuncularından Serenay Sarıkaya, sadece ekranlardaki başarısıyla değil moda dünyasındaki güçlü varlığıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Zarafeti ve stil sahibi duruşuyla uluslararası davetlerin aranan isimlerinden biri haline gelen Sarıkaya, bu kez Paris Moda Haftası’nda boy gösterdi. Saint Laurent’in Kadın Sonbahar/Kış 2026 defilesine katılan ünlü oyuncu, dünyaca ünlü model Rosie Huntington-Whiteley ile aynı tasarımı tercih etmesiyle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.
Bu kez Sarıkaya’nın adresi moda dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Paris Moda Haftası oldu.
