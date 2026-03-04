onedio
Serenay Sarıkaya Paris Moda Haftası’nda Rosie Huntington-Whiteley ile Aynı Kombiniyle Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.03.2026 - 08:57

Türkiye’nin en gözde oyuncularından Serenay Sarıkaya, sadece ekranlardaki başarısıyla değil moda dünyasındaki güçlü varlığıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Zarafeti ve stil sahibi duruşuyla uluslararası davetlerin aranan isimlerinden biri haline gelen Sarıkaya, bu kez Paris Moda Haftası’nda boy gösterdi. Saint Laurent’in Kadın Sonbahar/Kış 2026 defilesine katılan ünlü oyuncu, dünyaca ünlü model Rosie Huntington-Whiteley ile aynı tasarımı tercih etmesiyle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.

Türkiye’nin en çok konuşulan yıldızlarından biri olan Serenay Sarıkaya, yalnızca başarılı oyunculuğuyla değil, moda dünyasındaki güçlü duruşuyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kariyerine genç yaşta başlayan Sarıkaya, yıllar içinde yer aldığı projelerle Türkiye’nin en popüler oyuncularından biri haline gelirken, zarafeti ve stil sahibi duruşuyla moda dünyasının da dikkatini çekmeyi başardı.

Kırmızı halıdan moda çekimlerine, uluslararası markaların davetlerinden dergi kapaklarına kadar uzanan geniş bir alanda sık sık karşımıza çıkan Sarıkaya, güçlü stil anlayışıyla global moda sahnesinde de kendine sağlam bir yer edinmiş durumda. Özellikle son yıllarda dünya moda çevrelerinin radarına giren ünlü oyuncu, davet edildiği etkinliklerde sergilediği iddialı ama sofistike kombinlerle adeta stil ikonu olarak anılmaya başladı.

Bu kez Sarıkaya’nın adresi moda dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Paris Moda Haftası oldu.

Ünlü oyuncu, Saint Laurent’in Kadın Sonbahar/Kış 2026 koleksiyonunun tanıtıldığı defileye katılan isimler arasında yer aldı. 3 Mart 2026’da Paris’te gerçekleşen gösteri, moda dünyasının pek çok ünlü ismini bir araya getirirken Sarıkaya da şıklığıyla dikkat çeken davetlilerden biri oldu. 

Defilenin en çok konuşulan detaylarından biri ise Sarıkaya’nın tercih ettiği stil oldu. Ünlü oyuncunun giydiği Saint Laurent tasarımı kombin, dünyaca ünlü model Rosie Huntington‑Whiteley ile benzerliğiyle dikkat çekti. İkilinin aynı tasarımı farklı yorumlarla taşıması sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, moda takipçileri iki yıldızın stilini karşılaştırmaya başladı.

