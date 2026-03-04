Serenay Sarıkaya Paris Moda Haftası’nda Rosie Huntington-Whiteley ile Aynı Kombiniyle Dikkat Çekti!

Ünlü oyuncu, Saint Laurent’in Kadın Sonbahar/Kış 2026 koleksiyonunun tanıtıldığı defileye katılan isimler arasında yer aldı. 3 Mart 2026’da Paris’te gerçekleşen gösteri, moda dünyasının pek çok ünlü ismini bir araya getirirken Sarıkaya da şıklığıyla dikkat çeken davetlilerden biri oldu.

Defilenin en çok konuşulan detaylarından biri ise Sarıkaya’nın tercih ettiği stil oldu. Ünlü oyuncunun giydiği Saint Laurent tasarımı kombin, dünyaca ünlü model Rosie Huntington‑Whiteley ile benzerliğiyle dikkat çekti. İkilinin aynı tasarımı farklı yorumlarla taşıması sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, moda takipçileri iki yıldızın stilini karşılaştırmaya başladı.