Maaşlara ‘Milli Gelir’ Artışı Gelecek: Binlerce Kişinin Emekli Maaşı Yeniden Hesaplanacak

TÜİK tarafından paylaşılan gayrisafi yurtiçi hasıla verileri, emekli aylıklarının hesaplanmasında kritik rol oynayan güncelleme katsayısının 1,08 puan artmasını sağladı. Bu gelişme, özellikle 1 Ocak 2026 tarihinden sonra emeklilik başvurusu yapanlar ile çalışma hayatına devam edenlerin gelecekte alacağı maaşları yukarı yönlü revize edecek. Yeni hesaplamalarla birlikte oluşacak farklar, bu yıl içinde dilekçe verenlerin aylıklarına Nisan ayı itibarıyla yansıtılacak.

Emekli maaşlarının belirlenmesinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirilen kazançlar temel alınırken, bu kazançların güncel değere taşınması için ekonomik veriler kullanılıyor. 2000 yılından sonraki çalışma süreleri için uygulanan güncelleme katsayısı, enflasyon ve büyüme rakamlarının birleşimiyle oluşuyor. Son açıklanan büyüme rakamı sayesinde, geçmiş yıllara ait prim kazançları artık daha yüksek bir katsayı ile çarpılacak. Bu durum, aylık bağlama oranı ile birleştiğinde emekli adaylarının cebine girecek nihai rakamı artırmış olacak.

Şu an itibarıyla e-Devlet sistemi üzerinden sorgulama yapan vatandaşlar, yüzde 30,89’luk enflasyon artışına göre hesaplanmış eski rakamları görüyor. Ancak milli gelirdeki bu son artış payı henüz bu sistemdeki rakamlara dahil edilmedi. SGK’nın veri tabanında yapılacak güncellemeyle birlikte, Nisan ayından itibaren tüm emekli adayları yeni ve daha yüksek maaş tutarlarını ekranlarında görebilecek.