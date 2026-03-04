onedio
Maaşlara ‘Milli Gelir’ Artışı Gelecek: Binlerce Kişinin Emekli Maaşı Yeniden Hesaplanacak

Emekli Maaşı
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.03.2026 - 09:29

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 yılı büyüme rakamları, emekli maaşı hesaplamalarını doğrudan etkiledi. Yüzde 3,6’lık ekonomik büyüme sonrası güncelleme katsayısı yükselirken, 1 Ocak 2026’dan itibaren dilekçe verenlerin ve henüz emekli olmamış vatandaşların maaşları Nisan ayından itibaren zamlı rakamlarla e-Devlet’e yansıyacak.

Kaynak: Ahmet Kıvanç / Habertürk

Türkiye ekonomisinin 2025 yılında sergilediği yüzde 3,6’lık büyüme performansı, emeklilik hayali kuran binlerce vatandaşın maaş tablosunu değiştirdi.

TÜİK tarafından paylaşılan gayrisafi yurtiçi hasıla verileri, emekli aylıklarının hesaplanmasında kritik rol oynayan güncelleme katsayısının 1,08 puan artmasını sağladı. Bu gelişme, özellikle 1 Ocak 2026 tarihinden sonra emeklilik başvurusu yapanlar ile çalışma hayatına devam edenlerin gelecekte alacağı maaşları yukarı yönlü revize edecek. Yeni hesaplamalarla birlikte oluşacak farklar, bu yıl içinde dilekçe verenlerin aylıklarına Nisan ayı itibarıyla yansıtılacak.

Emekli maaşlarının belirlenmesinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirilen kazançlar temel alınırken, bu kazançların güncel değere taşınması için ekonomik veriler kullanılıyor. 2000 yılından sonraki çalışma süreleri için uygulanan güncelleme katsayısı, enflasyon ve büyüme rakamlarının birleşimiyle oluşuyor. Son açıklanan büyüme rakamı sayesinde, geçmiş yıllara ait prim kazançları artık daha yüksek bir katsayı ile çarpılacak. Bu durum, aylık bağlama oranı ile birleştiğinde emekli adaylarının cebine girecek nihai rakamı artırmış olacak.

Şu an itibarıyla e-Devlet sistemi üzerinden sorgulama yapan vatandaşlar, yüzde 30,89’luk enflasyon artışına göre hesaplanmış eski rakamları görüyor. Ancak milli gelirdeki bu son artış payı henüz bu sistemdeki rakamlara dahil edilmedi. SGK’nın veri tabanında yapılacak güncellemeyle birlikte, Nisan ayından itibaren tüm emekli adayları yeni ve daha yüksek maaş tutarlarını ekranlarında görebilecek.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio'dayım. 'Eşik bekçiliğidir' diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin 'etik' değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
