Maaşlara ‘Milli Gelir’ Artışı Gelecek: Binlerce Kişinin Emekli Maaşı Yeniden Hesaplanacak
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 yılı büyüme rakamları, emekli maaşı hesaplamalarını doğrudan etkiledi. Yüzde 3,6’lık ekonomik büyüme sonrası güncelleme katsayısı yükselirken, 1 Ocak 2026’dan itibaren dilekçe verenlerin ve henüz emekli olmamış vatandaşların maaşları Nisan ayından itibaren zamlı rakamlarla e-Devlet’e yansıyacak.
Türkiye ekonomisinin 2025 yılında sergilediği yüzde 3,6’lık büyüme performansı, emeklilik hayali kuran binlerce vatandaşın maaş tablosunu değiştirdi.
