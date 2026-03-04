onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Mart Ayının En Şanssız Burçları: Yavaşlayan Enerji Sabır Sınayacak

Mart Ayının En Şanssız Burçları: Yavaşlayan Enerji Sabır Sınayacak

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.03.2026 - 10:26

Mart kötü görünmüyor. Ancak hızlı ilerleyen bir dönem de değil. Adımlar atılıyor fakat karşılık hemen gelmiyor. Sabırsız ruhlar için tempo yorucu olabilir. Özellikle geri bildirim bekleyen burçlar, ayı olduğundan daha ağır hissedebilir.

Abartılı krizler yok. Yine de bazı burçlar için motivasyon düşüren, sabır zorlayan bir süreç kapıda. İşte Mart ayının en şanssız burçları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aslan: Emek var, alkış yok

Aslan: Emek var, alkış yok

Mart ayında Aslan için tablo biraz moral bozucu ilerleyebilir. Çaba gösteriliyor, sorumluluk alınıyor, sahnede duruş net. Fakat beklenen takdir gecikiyor. Geri dönüşlerin yavaş gelmesi 'Acaba yanlış yönde mi ilerliyorum?' sorusunu akla getirebilir.

Aslında ilerleme var. Yalnız tempo alkışlı değil, sessiz. Mart gösterişi değil istikrarı ödüllendiriyor. Anlık onay arayışı bırakıldığında tablo değişmeye başlıyor. Nisan’a gelindiğinde verilen emeğin fark edildiği netleşecek. Sabır, Aslan’ın en zorlandığı alan olabilir; yine de kazanç tam da burada saklı.

Yengeç: Küçük yükler üst üste

Yengeç: Küçük yükler üst üste

Yengeç için Mart dramatik bir kırılma getirmiyor. Ancak aynı anda birçok küçük sorumluluk dikkat istiyor. Ev, iş, çevre beklentileri derken zihinsel dağınıklık artabilir. Büyük kriz yok; yine de içsel ağırlık hissi oluşabilir.

Refleks olarak her şeyi sessizce toparlama eğilimi devreye giriyor. Fakat her detayı üstlenmek zorunlu değil. Duygusal yük azaltıldığında baskı hızla hafifliyor. Mart’ın yorgunluğu aslında görev fazlalığından kaynaklanıyor. Paylaşım arttıkça denge de geri geliyor.

Koç: Hız değil, zamanlama

Koç: Hız değil, zamanlama

Koç için Mart hareketli fakat kontrol tamamen elde değil. İlerlemek için konuşmalar, onaylar, koordinasyon gerekiyor. Hızlı sonuç bekleyen yapı için gecikmeler sabır sınavına dönüşebilir. Fren hissi moral bozabilir.

Burada çözüm daha sert bastırmak değil, ritme uyum sağlamak. Zamanlamaya göre hamle yapıldığında ilerleme devam ediyor. Yol açık; yalnız trafik ışıkları mevcut. Akışı okuyabilen Koç, ay sonunda planların yerli yerine oturduğunu görebilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın