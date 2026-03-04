Mart Ayının En Şanssız Burçları: Yavaşlayan Enerji Sabır Sınayacak

Mart kötü görünmüyor. Ancak hızlı ilerleyen bir dönem de değil. Adımlar atılıyor fakat karşılık hemen gelmiyor. Sabırsız ruhlar için tempo yorucu olabilir. Özellikle geri bildirim bekleyen burçlar, ayı olduğundan daha ağır hissedebilir.

Abartılı krizler yok. Yine de bazı burçlar için motivasyon düşüren, sabır zorlayan bir süreç kapıda. İşte Mart ayının en şanssız burçları...