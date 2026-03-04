GoT Hayranlarına Büyük Müjde: Game of Thrones Geri Dönüyor!
Dünyaca ünlü fantastik dizi Game of Thrones, yıllar süren bekleyişin ardından sinema salonlarına konuk olmaya hazırlanıyor. Warner Bros. tarafından hayata geçirilen dev bütçeli proje, dizideki olayların üç asır öncesine giderek Westeros’un kaderini değiştiren büyük fethi beyaz perdeye taşıyacak.
Dünyanın en çok izlenen yapımları arasında yer alan Game of Thrones evreni, bu kez devasa bir sinema filmiyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Sinema filminin merkezinde, Westeros tarihinin en ikonik figürlerinden biri olan Kral 1. Aegon Targaryen yer alacak.
İşin ilginç yanı, bu efsanevi hikayenin sadece bir sinema filmiyle sınırlı kalmaması.
