GoT Hayranlarına Büyük Müjde: Game of Thrones Geri Dönüyor!

Ali Can YAYCILI
04.03.2026 - 11:24 Son Güncelleme: 04.03.2026 - 11:25

Dünyaca ünlü fantastik dizi Game of Thrones, yıllar süren bekleyişin ardından sinema salonlarına konuk olmaya hazırlanıyor. Warner Bros. tarafından hayata geçirilen dev bütçeli proje, dizideki olayların üç asır öncesine giderek Westeros’un kaderini değiştiren büyük fethi beyaz perdeye taşıyacak.

Dünyanın en çok izlenen yapımları arasında yer alan Game of Thrones evreni, bu kez devasa bir sinema filmiyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Warner Bros. stüdyolarının resmiyet kazandırdığı proje, George R. R. Martin’in yarattığı büyüleyici evrenin en köklü hikayelerinden birine odaklanacak. Hikaye, orijinal dizide izlediğimiz olayların yaklaşık 300 yıl öncesinde geçecek ve izleyicileri yedi krallığın henüz birleşmediği, ejderhaların gökyüzüne hakim olduğu eski dönemlere götürecek.

Sinema filminin merkezinde, Westeros tarihinin en ikonik figürlerinden biri olan Kral 1. Aegon Targaryen yer alacak.

'Fatih Aegon' olarak bilinen karakterin, kıtadaki yedi krallıktan altısını dize getirerek birleştirme süreci ve Demir Taht’ın temellerini atışı epik bir dille anlatılacak. Yapımın senaryo koltuğunda ise House of Cards ve Andor gibi başarılı işlere imza atan usta yazar Beau Willimon oturacak. Bu dev yapım için oldukça yüksek bir bütçe ayıran stüdyo, hayranların yıllardır süregelen beklentisini karşılamayı hedefliyor.

İşin ilginç yanı, bu efsanevi hikayenin sadece bir sinema filmiyle sınırlı kalmaması.

HBO’nun aynı dönemden esinlenen farklı bir televizyon dizisi üzerinde çalıştığı da sızan bilgiler arasında yer alıyor. Aslında Game of Thrones’u sinemaya taşıma fikri ilk kez 2013 yılında dizinin mutfağındaki isimler David Benioff ve Dan Weiss tarafından gündeme getirilmişti. Ancak o dönemde yayın platformu önceliklerini farklı belirlediği için proje rafa kaldırılmıştı. Tam 13 yıllık bir aranın ardından hayata geçen bu karar, Westeros tutkunları için sinema tarihinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

