GoT Hayranlarına Büyük Müjde: Game of Thrones Geri Dönüyor!

HBO’nun aynı dönemden esinlenen farklı bir televizyon dizisi üzerinde çalıştığı da sızan bilgiler arasında yer alıyor. Aslında Game of Thrones’u sinemaya taşıma fikri ilk kez 2013 yılında dizinin mutfağındaki isimler David Benioff ve Dan Weiss tarafından gündeme getirilmişti. Ancak o dönemde yayın platformu önceliklerini farklı belirlediği için proje rafa kaldırılmıştı. Tam 13 yıllık bir aranın ardından hayata geçen bu karar, Westeros tutkunları için sinema tarihinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.