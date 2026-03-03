onedio
Korkunç Bir Film’in Meşhur Oyuncularının Yıllar İçindeki Değişimi!

Elif Sude Yenidoğan
03.03.2026 - 15:23 Son Güncelleme: 03.03.2026 - 15:24

Korkunç Bir Film serisi uzun bir aranın ardından altıncı filmle geri dönüyor. İlk fragman izleyiciyle buluştu. Film kadar oyuncuların yıllar içindeki değişimi de konuşulmaya başladı. Serinin ilk filminden bu yana geçen zaman dikkat çekti. Eski kadronun yeniden bir araya gelmesi duygulandırdı. Özellikle ilk filmle son film arasındaki fark izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Korkunç Bir Film denildiğinde akla ilk olarak 2000’li yılların başındaki çılgın parodi sahneleri geliyor.

İlk film vizyona girdiğinde genç olan oyuncular bugün bambaşka bir noktada. Altıncı film için yayınlanan fragman bu değişimi net biçimde gösterdi. Oyuncuların yeniden bir aynı film serisi için bir arada olması filmseverleri adeta coşturdu. Sosyal medyada gençlik halleri ve son halleri yan yana kıyaslandı.

Film 12 Haziran 2026’da vizyona girecek.

The Substance ve Megan gibi son dönemin dikkat çeken filmlerine göndermeler var. Get Out ve Terrifier gibi yapımlara da kısa atıflar da fragmanda görülüyor. Marlon, Shawn ve Keenen Ivory Wayans senaryoyu yazarken yönetmen koltuğunda ise Michael Tiddes oturuyor. Seyirciler şimdiden geri sayıma başlamış durumda.

