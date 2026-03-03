onedio
Mart 2026 Toyota Fiyat Listesi! Toyota Corolla, Yaris Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hilux Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.03.2026 - 16:29

Japon otomobil devi Toyota, Mart ayına özel kampanyalarını ve güncellenen fiyatlarını duyurdu. 1937 yılından beri kalitesi ve motor performansıyla otomobil dünyasında adından sıkça bahsettiren Toyota, güvenilirlikten de hiçbir zaman taviz vermedi. Avrupa'da en çok satılan otomobil markalarından biri olan Toyota, son yıllarda ise SUV hibrit modelleri ve elektrikli araçlarıyla teknolojide öncü rolünü sürdürüyor. Peki, Mart ayında Toyota Corolla, Yeni Corolla Cross, Yaris, Yaris Cross, Camry, CHR, RAV4, Hilux ve Yeni Land Cruiser Prado modellerinin fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Toyota'nın Mart ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.toyota.com.tr/
Toyota Fiyat Listesi

Japon otomobil endüstrisinin lider firması Toyota, Mart ayı için özel kampanyalarını duyurdu. 2026 model araçlar için özel olarak hazırlanan Mart ayı kampanyaları ile otomobil pazarındaki rekabeti kızıştırmaya bir kez daha aday. Toyota'nın 'Mart Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlarını' aşağıdaki bölümde keşfedebilirsiniz.

Uyarı: Toyota'nın resmi web sitesinden alınan ve şirket tarafından belirlenen fiyatlar, kampanyaların sınırlı sayıda olması, ödeme seçenekleri ve ekstra seçenekler nedeniyle değişiklik gösterebilir. 

Toyota Corolla Fiyat Listesi Mart 2026

  • 1.5 Vision Plus Multidrive S - 1.770.000 TL

  • 1.5 Dream Multidrive S - 1.995.000 TL

  • 1.5 Dream X-Pack Multidrive S - 2.112.000 TL

  • 1.5 Flame X-Pack Multidrive S - 2.315.000 TL

  • 1.5 Passion X-Pack Multidrive S - 2.705.000 TL

(Tavsiye Edilen Mart Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Corolla Hybrid Fiyat Listesi Mart 2026

  • 1.8 Hybrid Dream e-CVT - Hybrid'e Özel ÖTV Oranı ile Fiyatlar: 2.748.000 TL 

  • 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 2.476.000 TL

  • 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 2.549.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.870.000 TL

(Tavsiye Edilen Mart Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Yeni Corolla Cross Hybrid Fiyat Listesi Mart 2026

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.534.000 TL 

  • 1.8 Hybrid Passion e-CVT 2.858.000 TL 

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 3.317.000 TL

(Tavsiye Edilen Mart Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar) - Model Yılı: 2025

Yeni Toyota C-HR Hybrid Fiyat Listesi Mart 2026

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT** 2.037.000 TL 

  • 1.8 Hybrid Passion e-CVT 2.515.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT*** 2.870.000 TL

  • 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT 2.970.000 TL 

(Tavsiye Edilen Mart Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Corolla Hatchback Hybrid Fiyat Listesi Mart 2026

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.222.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.542.000 TL

  • 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT** 2.542.000 TL 

(Tavsiye Edilen Mart Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Yaris Cross Hybrid Fiyat Listesi Mart 2026

  • 1.5 Hybrid Dream 130 HP e-CVT 2.337.000 TL

  • 1.5 Hybrid Flame 130 HP e-CVT 2.738.000 TL 

  • 1.5 Hybrid Flame X-Pack 130 HP e-CVT 2.763.000 TL 

(Tavsiye Edilen Mart Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Yaris Hybrid Fiyat Listesi Mart 2026

  • 1.5 Hybrid Flame e-CVT 1.990.000 TL 

  • 1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.360.000 TL

(Tavsiye Edilen Mart Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Yeni Land Cruiser Prado Fiyat Listesi Mart 2026

  • 2.8 D-4D 8 A\T Yeni Land Cruiser Prado 12.339.000 TL 

(Tavsiye Edilen Tüzel Müşterilere Özel Kampanyalı Fiyat***) - Model Yılı: 2025

Toyota Hilux Fiyat Listesi Mart 2026

  • 2.4 D-4D 4x2 Hi-Cruiser A/T 2.455.000 TL

  • 2.4 D-4D 4x4 Adventure A/T 3.860.000 TL

  • 2.4 D-4D 4x4 Invincible A/T 4.145.000 TL

  • 2.8 D-4D 4x4 GR SPORT A/T 4.995.000 TL 

(Tavsiye Edilen Mart Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar) - Model Yılı: 2025

Toyota Proace City Fiyat Listesi Mart 2026

  • 1.5 D 130 HP Dream A/T 1.584.000 TL

  • 1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/T 1.787.000 TL 

  • 1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/T 1.878.000 TL

(Tavsiye Edilen Mart Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Proace City Cargo Fiyat Listesi Mart 2026

  • 1.5 D Vision M/T 1.222.000 TL

  • 1.5 D Dream M/T 1.276.000 TL

(Tavsiye Edilen Mart Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

