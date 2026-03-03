Milyar Dolarlık Ekolojik Tehdit: Denizlerin Akciğerleri Çökme Tehlikesiyle Karşı Karşıya!

Denizlerin akciğerleri olarak adlandırılan deniz çayırlarına yönelik farkındalık geçmişe kıyasla artsa da denizlerin ana yaşam alanları (habitat) üzerindeki baskılar sürüyor. Yapılan araştırmalar, tüm dünyada deniz çayırlarının her yıl yüzde 2 ila 7’sinin yok olduğuna işaret ederken, zarar gören deniz çayırlarının yaratacağı ekonomik kaybın yıllık 42 milyar dolara kadar ulaşabileceği öngörülüyor.

Deniz çayırları, tropikal yağmur ormanlarından 35 kat hızlı karbon emme yetenekleriyle iklim değişikliğiyle mücadelenin gizli kahramanları olarak konumlanırken, artan bilinçlendirme çabalarına rağmen hâlâ savunmasız. Araştırmalar, deniz çayırları örtüsünün küresel ölçekte her yıl yüzde 2-7 oranında azaldığını gözler önüne sererken, kayıpların 42 milyar dolara varabilecek bir ekonomik maliyet yaratabileceği tahmin ediliyor.