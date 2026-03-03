Bir Kuyumcu 5 Sene İçinde 40 Bin Euro'ya Alınabilecek Altın Miktarının Ne Kadar Değiştiğini Gösterdi

Altın son aylarda rekor üstüne rekor tazeleyerek yatırım dünyasının en dikkat çeken ürünlerinden biri oldu. Tüm bunların ardından geçtiğimiz günlerde İsrail, ABD ve İran arasında başlayan ve pek çok ülkenin de dahil olduğu çatışma, yine tüm gözleri altına çevirdi. Elbette savaşın etkisiyle altında yine bir yükselik yaşandı.

Bir kuyumcu, yıllara göre 40.000 Euro ile alınabilecek altın miktarını gösterdi. Video hem altın hem de Euro'nun yıllar içindeki değişimini gözler önüne serdi.