Bir Kuyumcu 5 Sene İçinde 40 Bin Euro'ya Alınabilecek Altın Miktarının Ne Kadar Değiştiğini Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
03.03.2026 - 16:51 Son Güncelleme: 03.03.2026 - 16:54

Altın son aylarda rekor üstüne rekor tazeleyerek yatırım dünyasının en dikkat çeken ürünlerinden biri oldu. Tüm bunların ardından geçtiğimiz günlerde İsrail, ABD ve İran arasında başlayan ve pek çok ülkenin de dahil olduğu çatışma, yine tüm gözleri altına çevirdi. Elbette savaşın etkisiyle altında yine bir yükselik yaşandı.

Bir kuyumcu, yıllara göre 40.000 Euro ile alınabilecek altın miktarını gösterdi. Video hem altın hem de Euro'nun yıllar içindeki değişimini gözler önüne serdi.

Kaynak: https://x.com/ZamHaberAjans/status/20...
Peki önümüzdeki günlerde altını ve altın yatırımcısını ne bekliyor?

Son aylarda zaten yatırımcısını fazlasıyla sevindiren ve rekor üstüne rekor tazeleyen altın, Mart 2026 başı itibarıyla ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı askeri operasyonla birlikte yine dikkatleri üzerine çekti. Savaşın başladığı ilk anlarda yaşanan panik alımlarıyla birlikte ons altın 5.300 - 5.400 dolar bandına çıkarak rekor kırarken, gram altın iç piyasada 7.600 TL sınırını test etti; hatta Kapalıçarşı'daki fiziki işlemlerde 8.160 TL gibi çok daha yüksek seviyeler görüldü. Uzmanlar bu süreçte panikle yapılabilecek her türlü adım için yatırımcıları uyarıyor. 

YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR!

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
