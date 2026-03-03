Antonis Remos Konserine İki Ay Kala Biletlerin Yüzde 80'i Şimden Tükendi!
Yunan müziğinin yaşayan efsanesi Antonis Remos, 2 Mayıs akşamı Temacc organizasyonu ile Volkswagen Arena’da müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Konser tarihine iki ay kalmasına rağmen biletlerin %80’inin şimdiden tükendi. Yoğun ilgi, İstanbul’daki müzikseverlerin Antonis Remos’a duyduğu büyük hayranlığı bir kez daha ortaya koyuyor.
Detaylar 👇
Efsanevi Repertoar ve Görsel Şölen Bir Arada
Kalan Sınırlı Sayıdaki Biletler İçin Geri Sayım
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
