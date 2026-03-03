onedio
Antonis Remos Konserine İki Ay Kala Biletlerin Yüzde 80'i Şimden Tükendi!

Antonis Remos Konserine İki Ay Kala Biletlerin Yüzde 80'i Şimden Tükendi!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.03.2026 - 16:57

Yunan müziğinin yaşayan efsanesi Antonis Remos, 2 Mayıs akşamı Temacc organizasyonu ile Volkswagen Arena’da müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Konser tarihine iki ay kalmasına rağmen biletlerin %80’inin şimdiden tükendi. Yoğun ilgi, İstanbul’daki müzikseverlerin Antonis Remos’a duyduğu büyük hayranlığı bir kez daha ortaya koyuyor.

Detaylar 👇

Efsanevi Repertoar ve Görsel Şölen Bir Arada

Efsanevi Repertoar ve Görsel Şölen Bir Arada

Sadece Yunanistan’ın değil, tüm Akdeniz müziğinin en güçlü seslerinden biri olarak kabul edilen Remos, İstanbul konserinde geniş bir repertuvarla hayranlarının karşısına çıkacak. Konserde dillerden düşmeyen hitlerinin yanı sıra görkemli sahne şovlarıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatması bekleniyor. Volkswagen Arena’nın yüksek akustik kapasitesiyle birleşecek olan bu performansın yılın en ses getiren konserlerinden biri olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Kalan Sınırlı Sayıdaki Biletler İçin Geri Sayım

Kalan Sınırlı Sayıdaki Biletler İçin Geri Sayım

Temacc organizasyonuyla gerçekleşecek bu dev gece için bilet satış platformlarında yoğunluk devam ediyor. Organizasyon yetkilileri, özellikle VIP ve sahne önü kategorilerinin saatler içinde tükendiğini, kalan %20’lik kontenjanın ise hızla azalmaya devam ettiğini bildirdi. Bu müzik şöleninde yerini ayırtmak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor!

