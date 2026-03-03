Antonis Remos Konserine İki Ay Kala Biletlerin Yüzde 80'i Şimden Tükendi!

Sadece Yunanistan’ın değil, tüm Akdeniz müziğinin en güçlü seslerinden biri olarak kabul edilen Remos, İstanbul konserinde geniş bir repertuvarla hayranlarının karşısına çıkacak. Konserde dillerden düşmeyen hitlerinin yanı sıra görkemli sahne şovlarıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatması bekleniyor. Volkswagen Arena’nın yüksek akustik kapasitesiyle birleşecek olan bu performansın yılın en ses getiren konserlerinden biri olacağına kesin gözüyle bakılıyor.