Şeyma Subaşı, Markasının Çalışanlarına İftar Yemeği Verdi

Lila Ceylan
03.03.2026 - 16:41

Ünlülere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Şeyma Subaşı, tövbe etmiş ve dini paylaşımlarıyla öne çıkmıştı. Bu sefer çalışanlarına verdiği iftar yemeğiyle dikkat çekti. Subaşı'nın kolyesindeki detay gözlerden kaçmadı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Uzun yıllardır hayatımızda olan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye dönmüştü.

Genelde yurt dışında yaşayan ve gezen Şeyma Subaşı, ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda adı geçenlerden olmuş ve adli süreç sonunda tövbe ettiğini açıklamıştı. Dini paylaşımlarıyla konuşuluyordu.

Dün gece ise kişisel bakım markasının çalışanlarına verdiği iftar yemeğiyle öne çıktı.

Subaşı, paylaşımına 'Ramazan İstanbul’da bambaşka bir enerji taşıyor.  Daha fazlasını yapmakla ilgili değil, yaptığını niyetle yapmakla ilgili.  Dün akşam *** kızları ile iftarda bir araya geldik. Aynı sofrada buluştuk, güzel yemekler paylaştık ve gerçekten samimi sohbetler ettik 🫠  

Herkesin kendi hikâyesi vardı. Onları dinlemek beni çok mutlu etti, onlar da benimkini dinlediler 🤭  

Bu ay bana şunu hatırlatıyor: Gerçek bağ kurmak zor bir şey değil. Samimi olmak ve aynı değerlere inandığımız insanlarla yan yana yürüyebilmek.  

Benim için yolculuk tam olarak bu demek ilerlerken bağ kurmak ve birbirimizi yukarı taşımak.' notunu düştü.

Kombiniyle de ayrıca konuşulan Şeyma Subaşı'nın kolyesindeki detay gözlerden kaçmadı.

Şık bir bluz ve salaş bir pantolon tercih eden Şeyma Subaşı'nın kolyesinde 'Allah' yazıyordu.

