Şeyma Subaşı, Markasının Çalışanlarına İftar Yemeği Verdi

Subaşı, paylaşımına 'Ramazan İstanbul’da bambaşka bir enerji taşıyor. Daha fazlasını yapmakla ilgili değil, yaptığını niyetle yapmakla ilgili. Dün akşam *** kızları ile iftarda bir araya geldik. Aynı sofrada buluştuk, güzel yemekler paylaştık ve gerçekten samimi sohbetler ettik 🫠

Herkesin kendi hikâyesi vardı. Onları dinlemek beni çok mutlu etti, onlar da benimkini dinlediler 🤭

Bu ay bana şunu hatırlatıyor: Gerçek bağ kurmak zor bir şey değil. Samimi olmak ve aynı değerlere inandığımız insanlarla yan yana yürüyebilmek.

Benim için yolculuk tam olarak bu demek ilerlerken bağ kurmak ve birbirimizi yukarı taşımak.' notunu düştü.