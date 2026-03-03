Şeyma Subaşı, Markasının Çalışanlarına İftar Yemeği Verdi
Ünlülere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Şeyma Subaşı, tövbe etmiş ve dini paylaşımlarıyla öne çıkmıştı. Bu sefer çalışanlarına verdiği iftar yemeğiyle dikkat çekti. Subaşı'nın kolyesindeki detay gözlerden kaçmadı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Uzun yıllardır hayatımızda olan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye dönmüştü.
Dün gece ise kişisel bakım markasının çalışanlarına verdiği iftar yemeğiyle öne çıktı.
Kombiniyle de ayrıca konuşulan Şeyma Subaşı'nın kolyesindeki detay gözlerden kaçmadı.
