Klonlandığı Düşünülen Jim Carrey Olayında Gerçek Ortaya Çıktı!

Klonlandığı Düşünülen Jim Carrey Olayında Gerçek Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
02.03.2026 - 23:39

Paris’te ödül törenine katılan Jim Carrey’nin görüntüsü sosyal medyada klon teorilerini alevlendirmişti. Günlerdir konuşulan “sahte Jim Carrey” iddiası hakkında dikkat çeken bir açıklama geldi. Sanıyoruz ki gerçek ortaya çıktı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Geçtiğimiz günlerde uzun bir aradan sonra kamuoyunun karşısına çıkan Jim Carrey, Paris'te düzenlenen César Awards gecesinde onur ödülünü almak üzere sahneye çıkmıştı.

Geçtiğimiz günlerde uzun bir aradan sonra kamuoyunun karşısına çıkan Jim Carrey, Paris’te düzenlenen César Awards gecesinde onur ödülünü almak üzere sahneye çıkmıştı.

2026’daki ilk büyük kamuoyu görünümü olan bu gece, ödül töreninden çok Carrey’nin “son haliyle” konuşuldu. Uzun süredir ortalarda görünmeyen oyuncunun değişen yüz hatları, saç rengi, daha sakin tavırları ve mimiklerinin eskisine kıyasla farklı görünmesi sosyal medyada viral oldu. 

İlk etapta “estetik operasyon” ihtimali konuşulurken, mesele kısa sürede çok daha tuhaf bir yere evrildi: Klon teorisi.

Kısa süre içinde Jim Carrey hakkında "Susturuldu", "Klonlandı", "Yerine Dublör Kullanılıyor" iddiaları ortaya atıldı.

Kısa süre içinde Jim Carrey hakkında “Susturuldu”, “Klonlandı”, “Yerine Dublör Kullanılıyor” iddiaları ortaya atıldı.

Sosyal medyada yayılan iddialara göre Carrey’nin geçmiş yıllarda yaptığı bazı açıklamaları; özellikle sistem eleştirileri, Hollywood’a dair sözleri ve komplo teorilerine yakın demeçleri sebebiyle “fazla konuştuğu” öne sürüldü. 

Buradan yola çıkan bazı kullanıcılar, oyuncunun “susturulduğunu”, hatta öldürüldüğünü ve yerine klonunun ya da bir dublörün getirildiğini iddia etmeye başladı. 

İddialar bununla da sınırlı kalmadı. Göz renginin değiştiği, boyunun daha uzun göründüğü, Fransızca’yı “fazla akıcı” konuştuğu, mimiklerinin eski Jim Carrey’ye benzemediği gibi detaylar klon teorisini besleyen unsurlardandı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Sanıyoruz ki işin aslı geçtiğimiz saatlerde ortaya çıktı!

Sanıyoruz ki işin aslı geçtiğimiz saatlerde ortaya çıktı!

Profesyonel makyaj ve dönüşüm sanatçısı Alexis Stone, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Paris’te görülen “sahte Jim Carrey”nin aslında kendisi olduğunu iddia etti.

Stone daha önce Madonna’dan Donatella Versace’ye kadar birçok ünlüyü hipergerçekçi makyaj teknikleriyle taklit etmesiyle tanınıyor. Instagram’da milyonlarca takipçisi bulunan sanatçı, dönüşüm videolarıyla viral olmuş bir isim. 

Yabancı kaynaklarda yer alan haberlere göre Stone, Instagram hesabında “kanıt” niteliğinde paylaşımlar yaparak Paris’te dolaşan görüntülerin bir makyaj ve prostetik çalışması olduğunu öne sürdü. Ancak bazı kullanıcılar bunun da bir “AI üretimi” olabileceğini savunarak şüphelerini sürdürdü. 

Ana akım medya Carrey’nin ödül törenine gerçek kimliğiyle katıldığını doğrulamış olsa da, Alexis Stone’un bu çıkışı klon teorisini bambaşka bir boyuta taşıdı. 

Komplo mu, viral pazarlama mı, yoksa ustalık eseri bir dönüşüm mü? 

İnternet yine ikiye bölündü...

👇

