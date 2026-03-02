Klonlandığı Düşünülen Jim Carrey Olayında Gerçek Ortaya Çıktı!
Paris’te ödül törenine katılan Jim Carrey’nin görüntüsü sosyal medyada klon teorilerini alevlendirmişti. Günlerdir konuşulan “sahte Jim Carrey” iddiası hakkında dikkat çeken bir açıklama geldi. Sanıyoruz ki gerçek ortaya çıktı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Geçtiğimiz günlerde uzun bir aradan sonra kamuoyunun karşısına çıkan Jim Carrey, Paris’te düzenlenen César Awards gecesinde onur ödülünü almak üzere sahneye çıkmıştı.
Kısa süre içinde Jim Carrey hakkında “Susturuldu”, “Klonlandı”, “Yerine Dublör Kullanılıyor” iddiaları ortaya atıldı.
Sanıyoruz ki işin aslı geçtiğimiz saatlerde ortaya çıktı!
