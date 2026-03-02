Klonlandığı Düşünülen Jim Carrey Olayında Gerçek Ortaya Çıktı!

Profesyonel makyaj ve dönüşüm sanatçısı Alexis Stone, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Paris’te görülen “sahte Jim Carrey”nin aslında kendisi olduğunu iddia etti.

Stone daha önce Madonna’dan Donatella Versace’ye kadar birçok ünlüyü hipergerçekçi makyaj teknikleriyle taklit etmesiyle tanınıyor. Instagram’da milyonlarca takipçisi bulunan sanatçı, dönüşüm videolarıyla viral olmuş bir isim.

Yabancı kaynaklarda yer alan haberlere göre Stone, Instagram hesabında “kanıt” niteliğinde paylaşımlar yaparak Paris’te dolaşan görüntülerin bir makyaj ve prostetik çalışması olduğunu öne sürdü. Ancak bazı kullanıcılar bunun da bir “AI üretimi” olabileceğini savunarak şüphelerini sürdürdü.

Ana akım medya Carrey’nin ödül törenine gerçek kimliğiyle katıldığını doğrulamış olsa da, Alexis Stone’un bu çıkışı klon teorisini bambaşka bir boyuta taşıdı.

Komplo mu, viral pazarlama mı, yoksa ustalık eseri bir dönüşüm mü?

İnternet yine ikiye bölündü...