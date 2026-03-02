onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İbrahim Tatlıses'in 12 Yaşındaki Küçük Kızı Elif Ada'nın Son Hali!

İbrahim Tatlıses'in 12 Yaşındaki Küçük Kızı Elif Ada'nın Son Hali!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.03.2026 - 18:55

İbrahim Tatlıses bu kez polemiklerle değil kızıyla gündemde! 12 yaşındaki Elif Ada’nın son halini paylaşan ünlü sanatçı, boyunun 1.80’e ulaştığını gururla duyurdu.

Elif Ada değişimiyle dikkat çekti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk müziğinin en çok konuşulan isimlerinden İbrahim Tatlıses, yalnızca kariyerindeki başarılarıyla değil özel hayatında yaşadıklarıyla da yıllardır magazin gündeminden düşmüyor.

Türk müziğinin en çok konuşulan isimlerinden İbrahim Tatlıses, yalnızca kariyerindeki başarılarıyla değil özel hayatında yaşadıklarıyla da yıllardır magazin gündeminden düşmüyor.

Arabesk müziğe damga vuran, sayısız albüm ve unutulmaz şarkıya imza atan Tatlıses, son dönemde oğlu Ahmet Tatlı ve kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı polemiklerle dikkat çekmiş, aile içi gerilim adeta bitmeyen bir döngüye girmişti.

Bugüne dek 5 evlilik yapan Tatlıses’in totalde 7 çocuğu oldu.

Son evliliğini 2011 yılında kendisinden 29 yaş küçük Ayşegül Yıldız ile yapmıştı. O dönem 59 yaşında olan Tatlıses’in bu evliliği çok konuşulmuş, yaş farkı gündem olmuştu. Çiftin kızları Elif Ada ise 2013 yılında dünyaya gelmişti. Böylece Tatlıses 61 yaşında 7. kez baba olmuştu.

2013’te boşanan çift yollarını ayırsa da Tatlıses’in kızı Elif Ada ile bağının hiç kopmadığını biliyoruz.

2013’te boşanan çift yollarını ayırsa da Tatlıses’in kızı Elif Ada ile bağının hiç kopmadığını biliyoruz.

Mutlaka denk gelmişsinizdir, Elif Ada'nın babasına olan düşkünlüğü sık sık paylaşımlara yansımış, Tatlıses de kızına olan sevgisini her fırsatta dile getirmişti.

Ve geçtiğimiz saatlerde İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından kızı Elif Ada’nın son halini gururla paylaştı.

Voleybol oynayan 12 yaşındaki Elif Ada’nın boyunun 1.80’e ulaştığını söyledi.

Tatlıses, paylaşımına 'Boy 1:80 :) 12 yaşında beni geçti. (Forma numarası 14, Eda Erdem ablasını örnek alıyor :)) çok amin. Yolun hep açık, şahane başarıların olsun çiçeğim.” notunu düştü.

Henüz 12 yaşında olmasına rağmen boyuyla dikkat çeken Elif Ada’nın sporcu fiziği ve sahadaki enerjisi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Eda Erdem’i örnek alması ise ayrı bir detay olarak dikkat çekti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın