İbrahim Tatlıses'in 12 Yaşındaki Küçük Kızı Elif Ada'nın Son Hali!
İbrahim Tatlıses bu kez polemiklerle değil kızıyla gündemde! 12 yaşındaki Elif Ada’nın son halini paylaşan ünlü sanatçı, boyunun 1.80’e ulaştığını gururla duyurdu.
Elif Ada değişimiyle dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Türk müziğinin en çok konuşulan isimlerinden İbrahim Tatlıses, yalnızca kariyerindeki başarılarıyla değil özel hayatında yaşadıklarıyla da yıllardır magazin gündeminden düşmüyor.
2013’te boşanan çift yollarını ayırsa da Tatlıses’in kızı Elif Ada ile bağının hiç kopmadığını biliyoruz.
Voleybol oynayan 12 yaşındaki Elif Ada’nın boyunun 1.80’e ulaştığını söyledi.
