İran Misilleme Saldırılarını Sürdürüyor: İşgal Altındaki Kudüs Vuruldu

Hakan Karakoca
02.03.2026 - 00:27

İsrail acil servisi Magen David Adom ve İsrail basınında yer alan bilgilere göre, İran’dan Kudüs’e gönderilen bir füze doğrudan isabet etti. İlk belirlemelere göre en az 7 İsrailli yaralanırken, bunlardan 1’inin durumu ağır.

Kudüs'te sirenler çalıyor.

İran’ın İsrail işgali altındaki Kudüs’e düzenlediği füze saldırısında 7 İsrailli yaralanırken, bunlardan birinin durumu ağır. İsrail İç Cephe Komutanlığı, güney ve orta kesimlerde hava saldırı sirenlerinin çaldığını ve ardından yerleşimcilerin sığınakları terk edebileceklerini duyurdu.

Sirenlerin ardından Kudüs’e İran yapımı bir füzenin doğrudan isabet ettiği bildirildi.

Yaralı sayısı artıyor.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
