Hürmüz Boğazı'nın Kapatılması Enerji Krizine Yol Açacak: Petrole Tarihi Zam Yolda
George Mason Üniversitesi Öğretim Üyesi Shokri, günlük 20 milyon varil petrol ve petrol ürününün geçtiği Hürmüz Boğazı’nın kapanması durumunda piyasaların ilk etapta sert fiyat artışlarıyla tepki vereceğini belirterek, 'Brent petrol fiyatı, başlangıçta yüzde 20-50 aralığında yükselebilir' dedi.
Piyasaların açılmasıyla kriz fiyatlara yansıyacak.
Boğazdan günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol ve petrol ürünü geçiyor.
"%20-50 aralığında zam gelebilir"
