Hürmüz Boğazı'nın Kapatılması Enerji Krizine Yol Açacak: Petrole Tarihi Zam Yolda

Tahran’ın elindeki en stratejik baskı araçlarından biri olarak görülen Hürmüz Boğazı’ndan günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol ve petrol ürünü geçiyor. Bu miktarın büyük bölümü, özellikle Çin olmak üzere Asya piyasalarına yönlendiriliyor. Deniz yoluyla taşınan ham petrolün yaklaşık üçte biri bu stratejik geçitten küresel pazarlara ulaşıyor. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Orta Doğu üreticilerinin ham petrol ve kondensat sevkiyatında bu koridor kritik bir rol üstleniyor. Ayrıca küresel doğalgaz ticaretinin yaklaşık yüzde 20’si de bu önemli su yolundan taşınıyor.