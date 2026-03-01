onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Hürmüz Boğazı'nın Kapatılması Enerji Krizine Yol Açacak: Petrole Tarihi Zam Yolda

Hürmüz Boğazı'nın Kapatılması Enerji Krizine Yol Açacak: Petrole Tarihi Zam Yolda

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.03.2026 - 00:08

George Mason Üniversitesi Öğretim Üyesi Shokri, günlük 20 milyon varil petrol ve petrol ürününün geçtiği Hürmüz Boğazı’nın kapanması durumunda piyasaların ilk etapta sert fiyat artışlarıyla tepki vereceğini belirterek, 'Brent petrol fiyatı, başlangıçta yüzde 20-50 aralığında yükselebilir' dedi.

Kaynak - Gazete Oksijen

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Piyasaların açılmasıyla kriz fiyatlara yansıyacak.

Piyasaların açılmasıyla kriz fiyatlara yansıyacak.

ABD ile İsrail’in İran’a yönelik ortak saldırılarının ardından, Tahran’ın gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişini durdurduğu iddiaları, küresel enerji piyasalarında alarma yol açtı. İran’dan boğazın kapatıldığına dair resmi bir açıklama yapılmazken, uluslararası medyada bazı haberlerde İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun bölgeden geçecek gemilere “Hiçbir geminin geçişine izin verilmiyor.” mesajını ilettiği öne sürüldü.

Buna karşın Hürmüz Boğazı’nda ticari gemi trafiği tamamen durmadı; bazı konteyner gemileri Umman Körfezi ve boğaz hattında rota değiştirerek geri dönerken, bazı ticari gemiler Körfez’de beklemeye geçti. Uzmanlar, saldırılar sırasında kapalı olan piyasaların açılmasıyla jeopolitik risk priminin hızla fiyatlara yansıyacağını öngörüyor.

Boğazdan günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol ve petrol ürünü geçiyor.

Boğazdan günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol ve petrol ürünü geçiyor.

Tahran’ın elindeki en stratejik baskı araçlarından biri olarak görülen Hürmüz Boğazı’ndan günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol ve petrol ürünü geçiyor. Bu miktarın büyük bölümü, özellikle Çin olmak üzere Asya piyasalarına yönlendiriliyor. Deniz yoluyla taşınan ham petrolün yaklaşık üçte biri bu stratejik geçitten küresel pazarlara ulaşıyor. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Orta Doğu üreticilerinin ham petrol ve kondensat sevkiyatında bu koridor kritik bir rol üstleniyor. Ayrıca küresel doğalgaz ticaretinin yaklaşık yüzde 20’si de bu önemli su yolundan taşınıyor.

"%20-50 aralığında zam gelebilir"

"%20-50 aralığında zam gelebilir"

George Mason Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Enerji Uzmanı Umud Shokri, Hürmüz Boğazı’nın kapanması durumunda piyasaların ilk etapta güçlü volatilite ve sert fiyat artışlarıyla tepki vereceğine dikkat çekerek, 'Arz korkuları erken dönemde baskın olacağı için Brent petrol fiyatı, başlangıçta yüzde 20-50 aralığında yükselebilir' dedi.

Shokri, stratejik rezervlerin piyasa şokunu kısmen hafifletebileceğini, ancak panik alımları, spekülatif hareketler ve jeopolitik risk primini tamamen ortadan kaldıramayacağını vurguladı. 'Alternatif arz kanalları devreye girerse zamanla fiyatlar dengelenebilir, ancak kısa vadede hedge işlemleri ve belirsizlik dalgalanmayı artırabilir' değerlendirmesinde bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın