İsrail Saldırısında Ahmedinejad'ın da Evinin Vurulduğu Öğrenildi: Saldırıda Hayatını Kaybetti

2005–2013 yılları arasında İran’ın altıncı cumhurbaşkanı olarak görev yapan Mahmud Ahmedinejad, siyasi kariyeri boyunca tartışmalı politikaları ve Ayetullah Ali Hamaney ile yaşadığı görüş ayrılıklarıyla dikkat çekti. Daha önce Tahran Belediye Başkanlığı yapan Ahmedinejad’ın 2017’deki cumhurbaşkanlığı adaylığı reddedilmişti. Ölümüne yol açtığı iddia edilen saldırının doğrudan kendisini hedef alıp almadığı ise henüz netlik kazanmadı.