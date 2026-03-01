İsrail Saldırısında Ahmedinejad'ın da Evinin Vurulduğu Öğrenildi: Saldırıda Hayatını Kaybetti
İran’ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın, İsrail tarafından düzenlendiği iddia edilen bir hava saldırısında hayatını kaybettiği öne sürüldü. İran’ın yarı resmî haber ajanslarından Mehr Haber Ajansı, Ahmedinejad’ın “öldürüldüğünü” ileri süren bir haber yayımladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Resmi açıklama yok ancak farklı kaynaklar Ahmedinejad'ın öldüğünü duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İran'ın "üst düzey komutanlarına yönelik" operasyonda öldürüldü.
8 yıl cumhurbaşkanlığı yapmıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın