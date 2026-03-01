onedio
İsrail Saldırısında Ahmedinejad'ın da Evinin Vurulduğu Öğrenildi: Saldırıda Hayatını Kaybetti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
01.03.2026 - 17:27

İran’ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın, İsrail tarafından düzenlendiği iddia edilen bir hava saldırısında hayatını kaybettiği öne sürüldü. İran’ın yarı resmî haber ajanslarından Mehr Haber Ajansı, Ahmedinejad’ın “öldürüldüğünü” ileri süren bir haber yayımladı.

Resmi açıklama yok ancak farklı kaynaklar Ahmedinejad'ın öldüğünü duyurdu.

İran’ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın, ABD ve İsrail tarafından düzenlendiği iddia edilen saldırılarda hayatını kaybettiği öne sürüldü. İran ve İsrail basınında yer alan haberlerde Ahmedinejad’ın korumalarıyla birlikte öldüğü iddia edilirken, Tahran yönetiminden konuya ilişkin henüz resmi bir doğrulama yapılmadı.

İran'ın "üst düzey komutanlarına yönelik" operasyonda öldürüldü.

Söz konusu iddialara ilişkin Tahran yönetiminden henüz resmi bir doğrulama yapılmadı. Ancak sosyal medyada paylaşılan ve Tahran’ın Narmak semtinde Ahmedinejad’ın yaşadığı öne sürülen bir eve düzenlenen saldırıyı gösterdiği iddia edilen görüntüler gündeme geldi.

İsrail basınında yer alan haberlerde ise Ahmedinejad’ın, İran’daki üst düzey yetkilileri hedef aldığı belirtilen saldırı dalgası kapsamında hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

8 yıl cumhurbaşkanlığı yapmıştı.

2005–2013 yılları arasında İran’ın altıncı cumhurbaşkanı olarak görev yapan Mahmud Ahmedinejad, siyasi kariyeri boyunca tartışmalı politikaları ve Ayetullah Ali Hamaney ile yaşadığı görüş ayrılıklarıyla dikkat çekti. Daha önce Tahran Belediye Başkanlığı yapan Ahmedinejad’ın 2017’deki cumhurbaşkanlığı adaylığı reddedilmişti. Ölümüne yol açtığı iddia edilen saldırının doğrudan kendisini hedef alıp almadığı ise henüz netlik kazanmadı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum.
